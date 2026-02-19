Перетин кордону з Польщею — Україна вперше запускає повне сканування залізничних вагонів

Україна запускає сканування вагонів на кордоні. Фото: Новини.LIVE, ЦТС. Колаж: Новини.LIVE

В Україні вперше запроваджують повне сканування залізничних вагонів і контейнерів без розвантаження. Нове обладнання має посилити боротьбу з контрабандою на західному кордоні, передусім на польскому напрямку.

ЦТС

На якому кордоні встановлять сканери

Тепер, коли сканувати почнуть цілими вагонами, процесс дуже спроститься. Перші системи розмістять на станціях "Ягодин" та "Мостиська-2" — це ключові залізничні пункти сполучення з Польщею. Саме через них проходить значна частина вантажопотоку до країн ЄС.

Наразі тривають проєктні та будівельні роботи. За даними ГО "Інститут економічних досліджень та політичних консультацій", введення обладнання в експлуатацію очікується у другій половині 2026 року.

Як працюватиме система сканування вагонів

Сканери зможуть просвічувати вагони та контейнери повністю, без відкривання і розвантаження. Це дозволить виявляти приховані вкладення навіть у конструктивних елементах вагонів.

Йдеться, зокрема, про пошук тютюнових виробів, наркотичних засобів та інших заборонених предметів. Обладнання працюватиме у цілодобовому режимі.

Що не скануватимуть

Варто зауважити, що пасажирські вагони та локомотиви під дію нової системи не підпадають.

Сканування стосуватиметься виключно вантажних перевезень.

Що ще треба знати про в'їзд до Польщі

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Так, всі необхідні процедури пасажирам буде необхідно пройти в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки. Це в рази ускладнює організацію перевезень на довгих міжнародних маршрутах.

Окрім того, буде змінено процедуру проходження контролю для пасажирів країн, що не входять до ЄС. Зокрема, мандрівникам необхідно буде пройти сканування обличчя та зняття відбитків пальців.

