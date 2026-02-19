Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт На польской границе будут сканировать вагоны — к чему готовиться пассажирам

На польской границе будут сканировать вагоны — к чему готовиться пассажирам

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 12:50
Пересечение границы с Польшей — Украина впервые запускает полное сканирование железнодорожных вагонов
Украина запускает сканирование вагонов на границе. Фото: Новини.LIVE, ЦТС. Коллаж: Новини.LIVE

На украино-польской границе впервые вводят полное сканирование железнодорожных вагонов и контейнеров без разгрузки. Новое оборудование должно усилить борьбу с контрабандой — и процесс очень упростится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Реклама
Читайте также:

На какой границе установят сканеры

Первые системы разместят на станциях "Ягодин" и "Мостиска-2" — это ключевые железнодорожные пункты сообщения с Польшей. Именно через них проходит значительная часть грузопотока в страны ЕС.

Сейчас продолжаются проектные и строительные работы. По данным ОО "Институт экономических исследований и политических консультаций", ввод оборудования в эксплуатацию ожидается во второй половине 2026 года.

Как будет работать система сканирования вагонов

Сканеры смогут просвечивать вагоны и контейнеры полностью, без открывания и разгрузки. Это позволит выявлять скрытые вложения даже в конструктивных элементах вагонов.

Речь идет, в частности, о поиске табачных изделий, наркотических средств и других запрещенных предметов. Оборудование будет работать в круглосуточном режиме.

Что не будут сканировать

Стоит заметить, что пассажирские вагоны и локомотивы под действие новой системы не подпадают.

Сканирование будет касаться исключительно грузовых перевозок.

Что еще надо знать о въезде в Польшу

На одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Так, все необходимые процедуры пассажирам будет необходимо пройти в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Министерство внутренних дел и администрации Польши не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки. Это в разы усложняет организацию перевозок на длинных международных маршрутах.

Кроме того, будет изменена процедура прохождения контроля для пассажиров стран, не входящих в ЕС. В частности, путешественникам необходимо будет пройти сканирование лица и снятие отпечатков пальцев.

Ранее мы писали, что в ОАЭ презентуют обновленную железнодорожную сеть и планируют запустить 13 новых поездов. Один из них должен существенно сократить время в пути между Дубаем и Абу-Даби.

Новые маршруты соединят 11 городов, в частности, Абу-Даби, Дубай, Шарджу и Фуджейру. Каждый из 13 новых поездов сможет вместить до 400 пассажиров.

Также писали, что Молдова анонсировала строительство новой линии европейской колеи. На первом этапе должны электрифицировать около 25 км пути. Соответствующий проект реализовывают в сотрудничестве с Румынией — там параллельно строят евроколею Яссы-Унгены.

Польша таможня железная дорога выезд за границу сканер
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации