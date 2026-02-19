Пересечение границы с Польшей — Украина впервые запускает полное сканирование железнодорожных вагонов

Украина запускает сканирование вагонов на границе. Фото: Новини.LIVE, ЦТС. Коллаж: Новини.LIVE

На украино-польской границе впервые вводят полное сканирование железнодорожных вагонов и контейнеров без разгрузки. Новое оборудование должно усилить борьбу с контрабандой — и процесс очень упростится.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

На какой границе установят сканеры

Первые системы разместят на станциях "Ягодин" и "Мостиска-2" — это ключевые железнодорожные пункты сообщения с Польшей. Именно через них проходит значительная часть грузопотока в страны ЕС.

Сейчас продолжаются проектные и строительные работы. По данным ОО "Институт экономических исследований и политических консультаций", ввод оборудования в эксплуатацию ожидается во второй половине 2026 года.

Как будет работать система сканирования вагонов

Сканеры смогут просвечивать вагоны и контейнеры полностью, без открывания и разгрузки. Это позволит выявлять скрытые вложения даже в конструктивных элементах вагонов.

Речь идет, в частности, о поиске табачных изделий, наркотических средств и других запрещенных предметов. Оборудование будет работать в круглосуточном режиме.

Что не будут сканировать

Стоит заметить, что пассажирские вагоны и локомотивы под действие новой системы не подпадают.

Сканирование будет касаться исключительно грузовых перевозок.

Что еще надо знать о въезде в Польшу

На одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Так, все необходимые процедуры пассажирам будет необходимо пройти в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Министерство внутренних дел и администрации Польши не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки. Это в разы усложняет организацию перевозок на длинных международных маршрутах.

Кроме того, будет изменена процедура прохождения контроля для пассажиров стран, не входящих в ЕС. В частности, путешественникам необходимо будет пройти сканирование лица и снятие отпечатков пальцев.

