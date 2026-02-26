Перетин кордону з Польщею — почалася реконструкція пункту пропуску "Рава-Руська"

"Рава-Руська" збільшить пропускну здатність. Фото: ДПСУ, Агентство відновлення. Колаж: Новини.LIVE

За фінансування Європейського Союзу почалася реконструкція пункта пропуску "Рава-Руська" у Львівській області. Там розпочали будівництво сучасних паркувальних майданчиків для вантажного транспорту.

Це повинно підвищити пропускну здатність і безпеку руху на кордоні з Польщею, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Агентство відновлення.

Покращення інфраструктури на кордоні

У Львівській області завершили процедуру публічних закупівель і підписали договір на виконання ремонтно-будівельних робіт у межах проєкту "Капітальний ремонт автомобільної дороги М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська", що передбачає облаштування паркувальних майданчиків.

Нові споруди збільшать кількість машин, яку прикордонна ділянка зможе обслуговувати за добу, і зменшать ризик дорожніх конфліктів.

У Рава-Руській облаштують 270 місць для великогабаритного транспорту. Кожне місце матиме тверде покриття, освітлення та розмітку. Водії зможуть зупинитися, відпочити та очікувати завершення митного оформлення без потреби стояти в смузі руху.

Збільшення пропускної здатності на кордоні з Польщею

Це розвантажить дорогу перед польським кордоном і прискорить перетин для всіх учасників.

Роботи виконують у рамках програми CEF (Connecting Europe Facility). Пункт пропуску "Рава-Руська" — один із двох об’єктів у Львівській області, де в межах цієї програми додають додаткові паркувальні зони для вантажівок.

Що ще треба знати про в'їзд до Польщі

На одному з пунктів перетину кордону з Польщею було змінено правила проходження контролю. Так, всі необхідні процедури пасажирам буде необхідно пройти в будівлі терміналу на станції Перемишль Головний.

Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі не планує повертатися до моделі, коли прикордонний контроль проводився у вагонах під час технічної зупинки. Це в рази ускладнює організацію перевезень на довгих міжнародних маршрутах.

Окрім того, буде змінено процедуру проходження контролю для пасажирів країн, що не входять до ЄС. Зокрема, мандрівникам необхідно буде пройти сканування обличчя та зняття відбитків пальців.

Також ми писали про перевірки на кордоні — що можуть вимагати польські прикордонники.

У разі в'їзду на територію Польщі в рамках безвізу, прикордонники перевіряють не лише дійсний біометричний закордонний паспорт та військово-облікові документи в чоловіків, а й те, чи не використала людина дозволений ліміт перебування в Шенгенській зоні.

Також ми розповідали, чи мають право прикордонники забирати та перевіряти ваш телефон. Під час поверхневого огляду речей ви можете надати свій смарфон перевіряючим добровільно, адже в законодавстві не передбачено обов'язку передавати телефон в руки працівнику ДПСУ для огляду ним пристрою.