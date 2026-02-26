Пересечение границы с Польшей — пункт пропуска "Рава-Русская" реконструируют

"Рава-Русская" увеличит пропускную способность. Фото: ГПСУ, Агентство восстановления. Коллаж: Новини.LIVE

На этой неделе стартовали работы по реконструкции пункта пропуска "Рава-Русская" во Львовской области. Там за средства Европейского Союза началось строительство современных парковочных площадок для грузового транспорта.

Это должно повысить пропускную способность и безопасность движения на границе с Польшей, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Агентство восстановления.

Реклама

Читайте также:

Улучшение инфраструктуры на границе

Во Львовской области завершили процедуру публичных закупок и подписали договор на выполнение ремонтно-строительных работ в рамках проекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская", предусматривающий обустройство парковочных площадок.

Новые сооружения увеличат количество машин, которое пограничный участок сможет обслуживать в сутки, и уменьшат риск дорожных конфликтов.

В Рава-Русской обустроят 270 мест для крупногабаритного транспорта. Каждое место будет иметь твердое покрытие, освещение и разметку. Водители смогут остановиться, отдохнуть и ожидать завершения таможенного оформления без необходимости стоять в полосе движения.

Увеличение пропускной способности на границе с Польшей

Это разгрузит дорогу перед польской границей и ускорит пересечение для всех участников.

Работы выполняют в рамках программы CEF (Connecting Europe Facility). Пункт пропуска "Рава-Русская" — один из двух объектов во Львовской области, где в рамках этой программы добавляют дополнительные парковочные зоны для грузовиков.

Что еще надо знать о въезде в Польшу

На одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Так, все необходимые процедуры пассажирам будет необходимо пройти в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Министерство внутренних дел и администрации Польши не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки. Это в разы усложняет организацию перевозок на длинных международных маршрутах.

Кроме того, будет изменена процедура прохождения контроля для пассажиров стран, не входящих в ЕС. В частности, путешественникам необходимо будет пройти сканирование лица и снятие отпечатков пальцев.

Также мы писали о проверках на границе - что могут требовать польские пограничники.

В случае въезда на территорию Польши в рамках безвиза, пограничники проверяют не только действительный биометрический загранпаспорт и военно-учетные документы у мужчин, но и то, не использовал ли человек разрешенный лимит пребывания в Шенгенской зоне.

Также мы рассказывали, имеют ли право пограничники забирать и проверять ваш телефон. Во время поверхностного осмотра вещей вы можете предоставить свой смарфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.