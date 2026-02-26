Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Реконструкция пункта пропуска "Рава-Русская" — что изменится для водителей

Реконструкция пункта пропуска "Рава-Русская" — что изменится для водителей

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 19:11
Пересечение границы с Польшей — пункт пропуска "Рава-Русская" реконструируют
"Рава-Русская" увеличит пропускную способность. Фото: ГПСУ, Агентство восстановления. Коллаж: Новини.LIVE

На этой неделе стартовали работы по реконструкции пункта пропуска "Рава-Русская" во Львовской области. Там за средства Европейского Союза началось строительство современных парковочных площадок для грузового транспорта.

Это должно повысить пропускную способность и безопасность движения на границе с Польшей, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Агентство восстановления.

Реклама
Читайте также:

Улучшение инфраструктуры на границе

Во Львовской области завершили процедуру публичных закупок и подписали договор на выполнение ремонтно-строительных работ в рамках проекта "Капитальный ремонт автомобильной дороги М-09 Тернополь — Львов — Рава-Русская", предусматривающий обустройство парковочных площадок.

Новые сооружения увеличат количество машин, которое пограничный участок сможет обслуживать в сутки, и уменьшат риск дорожных конфликтов.

В Рава-Русской обустроят 270 мест для крупногабаритного транспорта. Каждое место будет иметь твердое покрытие, освещение и разметку. Водители смогут остановиться, отдохнуть и ожидать завершения таможенного оформления без необходимости стоять в полосе движения.

Увеличение пропускной способности на границе с Польшей

Это разгрузит дорогу перед польской границей и ускорит пересечение для всех участников.

Работы выполняют в рамках программы CEF (Connecting Europe Facility). Пункт пропуска "Рава-Русская" — один из двух объектов во Львовской области, где в рамках этой программы добавляют дополнительные парковочные зоны для грузовиков.

Что еще надо знать о въезде в Польшу

На одном из пунктов пересечения границы с Польшей были изменены правила прохождения контроля. Так, все необходимые процедуры пассажирам будет необходимо пройти в здании терминала на станции Перемышль Главный.

Министерство внутренних дел и администрации Польши не планирует возвращаться к модели, когда пограничный контроль проводился в вагонах во время технической остановки. Это в разы усложняет организацию перевозок на длинных международных маршрутах.

Кроме того, будет изменена процедура прохождения контроля для пассажиров стран, не входящих в ЕС. В частности, путешественникам необходимо будет пройти сканирование лица и снятие отпечатков пальцев.

Также мы писали о проверках на границе - что могут требовать польские пограничники.

В случае въезда на территорию Польши в рамках безвиза, пограничники проверяют не только действительный биометрический загранпаспорт и военно-учетные документы у мужчин, но и то, не использовал ли человек разрешенный лимит пребывания в Шенгенской зоне.

Также мы рассказывали, имеют ли право пограничники забирать и проверять ваш телефон. Во время поверхностного осмотра вещей вы можете предоставить свой смарфон проверяющим добровольно, ведь в законодательстве не предусмотрена обязанность передавать телефон в руки работнику ГПСУ для осмотра им устройства.

Польша граница пограничники очереди на границе выезд за границу
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации