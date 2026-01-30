Відео
Головна Транспорт Між Дніпром і Запоріжжям екстренно запустили автобусні трансфери

Між Дніпром і Запоріжжям екстренно запустили автобусні трансфери

Ua ru
Дата публікації: 30 січня 2026 14:05
Між Дніпром і Запоріжжям організували автобусні трансфери замість зупинившихся потягів
Пасажири поїздів. Фото: vechirniy.kyiv.ua

Запорізька та Дніпровська влада екстрено організувала альтернативні шляхи для перевезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям. Зранку 30 січня Укрзалізниця обмежила курсування приміських потягів через ворожі атаки.

Про це повідомила в ефірі Ранок.LIVE в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Читайте також:

Яка допомога надається пасажирам

Вона розповіла, що цій проблемі вже була присвячена оперативна нарада в Запорізької ОВА. 

Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери.

"Сьогодні ми максимально будемо залучені для того, щоб забезпечити пасажирів безпечним шляхом від Дніпра до Запоріжжя та навпаки. А надалі, безумовно, вже це робота спецпідрозділів, щоб забезпечити безпечне сполучення. Наполягаємо на тому, що сполучення має бути, і думаю що це питання з часом буде вирішено", — заявила виконуючи обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.

Що трапилося на Запоріжжі та Дніпропетровщині

В результаті обстрілів 30 січня тимчасово не курсують приміські поїзди №6104 Синельникове-1 – Чаплине та №6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний. Також тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2. Замість станції Синельникове-1 він буде йти до станції Запоріжжя-2.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня Росія здійснила масований повітряний удар по території України, постраждали південні регіони. Є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.

Також ми писали, що майже 80% перевізників України зникли та розповідали, як війна впливає на галузь. 

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
