Між Дніпром і Запоріжжям організували автобусні трансфери замість зупинившихся потягів

Між Дніпром і Запоріжжям екстренно запустили автобусні трансфери
Запорізька та Дніпровська влада екстрено організувала альтернативні шляхи для перевезення пасажирів між Дніпром та Запоріжжям. Зранку 30 січня Укрзалізниця обмежила курсування приміських потягів через ворожі атаки.
Про це повідомила в ефірі Ранок.LIVE в.о. міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
Яка допомога надається пасажирам
Вона розповіла, що цій проблемі вже була присвячена оперативна нарада в Запорізької ОВА.
Спільно з військовими адміністраціями Дніпра та Запоріжжя організовано підмінні автобусні трансфери.
"Сьогодні ми максимально будемо залучені для того, щоб забезпечити пасажирів безпечним шляхом від Дніпра до Запоріжжя та навпаки. А надалі, безумовно, вже це робота спецпідрозділів, щоб забезпечити безпечне сполучення. Наполягаємо на тому, що сполучення має бути, і думаю що це питання з часом буде вирішено", — заявила виконуючи обов'язки міського голови Запоріжжя Регіна Харченко.
Що трапилося на Запоріжжі та Дніпропетровщині
В результаті обстрілів 30 січня тимчасово не курсують приміські поїзди №6104 Синельникове-1 – Чаплине та №6107 Синельникове-1 – Дніпро-Головний. Також тимчасово змінюється маршрут приміського поїзда №6583 Славгород-Південний – Запоріжжя-2. Замість станції Синельникове-1 він буде йти до станції Запоріжжя-2.
Нагадаємо, у ніч на 30 січня Росія здійснила масований повітряний удар по території України, постраждали південні регіони. Є пошкодження залізничної інфраструктури, але завдяки введеним обмеженням пасажири та залізничники не постраждали.
Також ми писали, що майже 80% перевізників України зникли та розповідали, як війна впливає на галузь.
Читайте Новини.LIVE!