Между Днепром и Запорожьем организовали автобусные трансферы вместо остановившихся поездов

Запорожские и Днепровские власти экстренно организовали альтернативные пути для перевозки пассажиров между Днепром и Запорожьем. Утром 30 января Укрзализныця ограничила курсирование пригородных поездов из-за вражеских атак.

Об этом сообщила в эфире Ранок.LIVE и.о. городского головы Запорожья Регина Харченко.

Какая помощь оказывается пассажирам

Она рассказала, что этой проблеме уже было посвящено оперативное совещание в Запорожской ОВА.

Совместно с военными администрациями Днепра и Запорожья организованы подменные автобусные трансферы.

"Сегодня мы максимально будем привлечены для того, чтобы обеспечить пассажиров безопасным путем от Днепра до Запорожья и наоборот. А в дальнейшем, безусловно, уже это работа спецподразделений, чтобы обеспечить безопасное сообщение. Настаиваем на том, что сообщение должно быть, и думаю что этот вопрос со временем будет решен", — заявила исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко.

Что случилось в Запорожье и Днепропетровщине

В результате обстрелов 30 января временно не курсируют пригородные поезда №6104 Синельниково-1 — Чаплино и №6107 Синельниково-1 — Днепр-Главный. Также временно меняется маршрут пригородного поезда №6583 Славгород —Южный — Запорожье-2. Вместо станции Синельниково-1 он будет идти до станции Запорожье-2.

Напомним, в ночь на 30 января Россия осуществила массированный воздушный удар по территории Украины, пострадали южные регионы. Есть повреждения железнодорожной инфраструктуры, но благодаря введенным ограничениям пассажиры и железнодорожники не пострадали.

Также мы писали, что почти 80% перевозчиков Украины исчезли и рассказывали, как война влияет на отрасль.