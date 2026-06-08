Метро на Виноградар у Києві: що вже встигли зробити

Будівництво метро на Виноградар в Києві. Фото: Autostrada/Facebook.

Компанія Autostrada перейшла до нового етапу робіт для запуску нових станцій метрополітену на Виноградарі у Києві. Підрядник також відзвітував про виконані роботи та розкрив плани будівництва.

Про це повідомила компанія Autostrada у Facebook, передає Новини.LIVE.

Будівництво метро на Виноградар

Підрядник повідомив, нині готується до запуску сучасний мікротунелепрохідницький комплекс.

Він прокладе закритим способом нову мережу дощової каналізації загальною протяжністю понад 470 метрів. Крім того, буде змонтовано колектор діаметром 1200 мм.

В компанії повідомили, що вже було облаштовано стартову та приймальну шахти — спеціальні підземні камери для запуску та прийому дистанційно керованого щитового комплексу німецького виробника Herrenknecht AG.

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"Обладнання забезпечує високоточне прокладання труб методом мікротунелювання з постійним геодезичним контролем траєкторії, що дозволяє виконувати роботи відповідно до проєктних параметрів навіть у складних геологічних умовах та поблизу діючих підземних комунікацій", — йдеться в повідомленні.

Підрядник пояснив, що для щільно забудованого Виноградаря з великою кількістю підземних комунікацій та інтенсивним транспортним рухом критично важливо мікротунелювання.

Відповідний метод мінімізує вплив будівництва на дорожній рух, міську інфраструктуру, благоустрій та повсякденне життя мешканців району.

Будівництво тунелів в підземці Києва. Фото: Autostrada/Facebook.

Будівництво метро на Виноградар в Києві. Фото: Autostrada/Facebook.

В компанії розповіли, що на перегоні між станціями "Мостицька" та "Варшавська" вже було збудовано понад 1500 метрів монолітних тунелів. Крім того, готова й засипана землею "розвилка" у напрямку майбутньої станції "Виноградар".

У зведених тунелях було розпочато роботи з монтажу оцинкованих кабельних кронштейнів, завдяки яким було прокладено кабелі живлення.

Підрядник розповів, що інженерні мережі забезпечуватимуть електропостачання, передачу сигналів, функціонування систем автоматики, зв’язку, диспетчеризації та інших технологічних систем, необхідних для безпечної та безперебійної роботи метрополітену.

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