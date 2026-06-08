Метро на Виноградарь в Киеве: что уже успели сделать

Строительство метро на Виноградарь в Киеве. Фото: Autostrada/Facebook.

Компания Autostrada перешла к новому этапу работ для запуска новых станций метрополитена на Виноградаре в Киеве. Подрядчик также отчитался о выполненных работах и раскрыл планы строительства.

Об этом сообщила компания Autostrada в Facebook, передает Новини.LIVE.

Строительство метро на Виноградарь

Подрядчик сообщил, сейчас готовится к запуску современный микротуннелепроходческий комплекс.

Он проложит закрытым способом новую сеть дождевой канализации общей протяженностью более 470 метров. Кроме того, будет смонтирован коллектор диаметром 1200 мм.

В компании сообщили, что уже были обустроены стартовая и приемная шахты — специальные подземные камеры для запуска и приема дистанционно управляемого щитового комплекса немецкого производителя Herrenknecht AG.

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"Оборудование обеспечивает высокоточную прокладку труб методом микротоннелирования с постоянным геодезическим контролем траектории, что позволяет выполнять работы в соответствии с проектными параметрами даже в сложных геологических условиях и вблизи действующих подземных коммуникаций", — говорится в сообщении.

Подрядчик пояснил, что для плотно застроенного Виноградаря с большим количеством подземных коммуникаций и интенсивным транспортным движением критически важно микротоннелирование.

Соответствующий метод минимизирует влияние строительства на дорожное движение, городскую инфраструктуру, благоустройство и повседневную жизнь жителей района.

Строительство тоннелей в подземке Киева. Фото: Autostrada/Facebook.

Строительство метро на Виноградарь в Киеве. Фото: Autostrada/Facebook.

В компании рассказали, что на перегоне между станциями "Мостицкая" и "Варшавская" уже было построено более 1500 метров монолитных тоннелей. Кроме того, готова и засыпана землей "развилка" в направлении будущей станции "Виноградарь".

В возведенных тоннелях были начаты работы по монтажу оцинкованных кабельных кронштейнов, благодаря которым были проложены кабели питания.

Подрядчик рассказал, что инженерные сети будут обеспечивать электроснабжение, передачу сигналов, функционирование систем автоматики, связи, диспетчеризации и других технологических систем, необходимых для безопасной и бесперебойной работы метрополитена.

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