Садовий розкритикував меморандум щодо аеропорту Львова: летовище можуть знищити

Міжнародний аеропорт "Львів" ім. Данила Галицького.

У Львові підписали меморандум щодо розвитку територій біля аеропорту, що спричинило різку реакцію міської влади. Документ стосується співпраці між ОВА, летовищем і громадою Сокільників, однак у ньому побачили ризики для майбутнього інфраструктури. Мер Андрій Садовий назвав рішення неприйнятним і заявив про намір його оскаржувати.

Меморандум 24 квітня

Львівська обласна військова адміністрація разом із представниками Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького та владою Сокільників задекларували співпрацю щодо розвитку прилеглих територій.

Заступник голови ОДА Юрій Бучко пояснив, що фактично мова про узгодження підходів. За його словами, єдиний напрямок, де аеропорт ще може розширюватись, це територія Сокільницької громади, оскільки з боку Львова можливості обмежені забудовою.

Реакція Андрія Садового

Міський голова Львова Андрій Садовий виступив проти підписаного документа. Він заявив, що за формальними формулюваннями може ховатися житлова забудова поруч із летовищем.

Раніше з’являлася інформація, що частина земель у Сокільниках поблизу злітної смуги перейшла до структур, пов’язаних із забудовниками, чиї представники лобіюють перенесення аеропорту в інше місце.

"Це рішення — один із найбільших злочинів проти громади Львова. Фактично нам пропонують зупинити розвиток міста і поставити хрест на майбутньому аеропорту", — написав Андрій Садовий.

Влада Львова оскаржить меморандум

Також він повідомив, що вже звертався з цього питання до центральної влади, включно з президентом і урядом, але без результату.

Окремо Садовий нагадав, що ще з радянських часів ці землі вважалися резервом для розвитку аеропорту і не розглядалися під житлову забудову. За його словами, місто планує діяти в межах законодавства, щоб не допустити реалізації таких рішень.

