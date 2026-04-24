Садовый раскритиковал меморандум по аэропорту Львова: аэродром могут уничтожить

Во Львове подписали меморандум по развитию территорий возле аэропорта, что вызвало резкую реакцию городских властей. Документ касается сотрудничества между ОВА, аэропортом и громадой Сокольников, однако в нем увидели риски для будущего инфраструктуры. Мэр Андрей Садовый назвал решение неприемлемым и заявил о намерении его обжаловать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию ОВА и пост Андрея Садового в Фейсбуке.

Меморандум 24 апреля

Львовская областная военная администрация вместе с представителями Международного аэропорта "Львов" им. Даниила Галицкого и властью Сокольников задекларировали сотрудничество по развитию прилегающих территорий.

Заместитель председателя ОГА Юрий Бучко объяснил, что фактически речь о согласовании подходов. По его словам, единственное направление, где аэропорт еще может расширяться, это территория Сокольницкой громады, поскольку со стороны Львова возможности ограничены застройкой.

Реакция Андрея Садового

Городской голова Львова Андрей Садовый выступил против подписанного документа. Он заявил, что за формальными формулировками может скрываться жилая застройка рядом с аэродромом.

Ранее появлялась информация, что часть земель в Сокольниках вблизи взлетной полосы перешла к структурам, связанным с застройщиками, чьи представители лоббируют перенос аэропорта в другое место.

"Это решение — одно из самых больших преступлений против громады Львова. Фактически нам предлагают остановить развитие города и поставить крест на будущем аэропорта", — написал Андрей Садовый.

Власти Львова обжалуют меморандум

Также он сообщил, что уже обращался по этому вопросу к центральной власти, включая президента и правительство, но без результата.

Отдельно Садовый напомнил, что еще с советских времен эти земли считались резервом для развития аэропорта и не рассматривались под жилую застройку. По его словам, город планирует действовать в рамках законодательства, чтобы не допустить реализации таких решений.

