Мало хто здогадується: якої станції метро в Києві могло не бути

Київський метрополітен. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE.

Анна Куделюк редактор, оглядач транспортних новин

Щодня столичний метрополітен доставляє тисячі пасажирів. Проте мало хто здогадується, яку історію приховують стіни підземки. Зокрема, однієї зі станції взагалі могло не бути — її зведення не планувалося.

Про це повідомляє "ТиКиїв", передає Новини.LIVE.

Чим унікальна станція "Славутич" в Києві

"Славутич" є 34-ою станцією метро Києва, яка розташована на зеленій гілки між станціями "Видубичі" та "Осокорки". насправді станції Славутич могло і не бути, бо її не було в плані будування.

Станцію відкрили 30 грудня 1992 року разом із "Осокарками", першими станціями Серецько-Печерської лінії на лівому березі Дніпра.

Це стало важливим кроком у розвитку столичного метрополітену, що з'єднав нові житлові масиви з центром міста. Цікаво, що в початковому проєкті лінії станції "Славутич" не було, її додали до плану лише всередині 1980-х років.

Назва станції походить від давньоукраїнського імені Дніпра Славутич. Відповідна тематика відображена в оформленні станції — сині та блакитні тони, металеві конструкції, що імітують водну гладь, та освітлення, яке нагадує зоряне небо.

Це одна з останніх станцій Київського метро, в оформленні якої брали участь художники. Після 1992 року такі елементи стали рідкістю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

Також Новини.LIVE писали, що активісти запропонували запровадити європейську модель оплату проїзду в Києва. Вони пропонують повністю відмовитись від разових квитків та за європейським зразком встановити часовий тариф у розмірі 20 гривень за поїздку на 45 хвилин та 30 гривень за поїздку на 90 хвилин. Така система має стимулювати населення користуватися громадським транспортом.