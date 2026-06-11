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Головна Транспорт Мало хто помічає: що приховує одна зі станцій метро в Києві

Мало хто помічає: що приховує одна зі станцій метро в Києві

Ua ru
Дата публікації: 11 червня 2026 07:32
Де в метро Києва шукати таємний напис, зроблений у минулому столітті
Київське метро. Фото: Новини.LIVE

Щодня київська підземка доставляє у справах тисячі гостей та мешканців столиці. Її стіни зберігають величну історію українського народу. Зокрема, на одній зі станцій захований патріотичний надпис, який часто не помічають пасажири.

Про це повідомив користувач madyrniskae в соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

"Секрет" на одній зі станцій метро в Києві

Користувач показав секретний напис, який залишили метробудівці 1989 році на станції "Золоті ворота".  

Щоб побачити напис "Слава Україні" виходячи зі станції, зупиніться на середньому (проміжному) вестибюлі та погляньте вгору — він розташований прямо над входом до наступного ескалатора.

Станція "Золоті ворота" є 29-тою станцією столичного метрополітену, яка розташована між станціями зеленої гілки "Лук'янівська" та "Палац спорту". Її відкрили напередодні Нового року — 31 грудня 1989 року.

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Станція "Золоті Ворота" була визнана найгарнішою не лише в Україні, а у світі. Зокрема, у 2011 році вона увійшла до рейтингу найгарніших у світі за версією авторитетного видання BootsnAll, а у 2013 році британська газета The Daily Telegraph включила "Золоті ворота" до 22 найгарніших станцій Європи. 

Раніше Новини.LIVE підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, зо нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.

Також Новини.LIVE писали, на якому етапі зараз знаходиться будівництво метро на Виноградар в Києві. Зокрема, нині метробудівці переоблаштовують комунікації та готуються до застосування технології мікротунелювання. Такий метод дає можливість не переривати густонаселені райони.

Київ метро громадський транспорт
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
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