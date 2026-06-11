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Главная Транспорт Мало кто замечает: что скрывает одна из станций метро в Киеве

Мало кто замечает: что скрывает одна из станций метро в Киеве

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 07:32
Где в киевском метро искать тайную надпись, сделанную в прошлом веке
Киевское метро. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно киевское метро перевозит по делам тысячи гостей и жителей столицы. Его стены хранят величественную историю украинского народа. В частности, на одной из станций спрятана патриотическая надпись, которую пассажиры часто не замечают.

Об этом сообщил пользователь madyrniskae в соцсети Threads, передает Новини.LIVE.

«Секрет» на одной из станций метро в Киеве

Пользователь показал секретную надпись, которую оставили метростроители в 1989 году на станции "Золотые ворота".

Чтобы увидеть надпись "Слава Украине", выходя из станции, остановитесь в среднем (промежуточном) вестибюле и посмотрите вверх — она расположена прямо над входом к следующему эскалатору.

Станция "Золотые ворота" — 29-я станция столичного метрополитена, расположенная между станциями зеленой линии "Лукьяновская" и "Дворец спорта". Ее открыли накануне Нового года — 31 декабря 1989 года.

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Станция "Золотые Ворота" была признана самой красивой не только в Украине, но и в мире. В частности, в 2011 году она вошла в рейтинг самых красивых в мире по версии авторитетного издания BootsnAll, а в 2013 году британская газета The Daily Telegraph включила "Золотые ворота" в число 22 самых красивых станций Европы.

Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы также сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена — это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Также Новини.LIVE писали, на каком этапе сейчас находится строительство метро на Виноградарь в Киеве. В частности, сейчас метростроители переоборудуют коммуникации и готовятся к применению технологии микротуннелирования. Такой метод позволяет не перекрывать густонаселенные районы.

Киев метро общественный транспорт
Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Автор:
Анна Куделюк
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