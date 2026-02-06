Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Майже сорок транспортних компаній отримали статус "критичних" — перелік

Майже сорок транспортних компаній отримали статус "критичних" — перелік

Дата публікації: 6 лютого 2026 11:29
Критично важливі підприємства в Україні — ще майже 40 транспортних компаній отримали статус
Працівник транспортної галузі. Фото: Freepik

Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 39 нових компаній, ще 9 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Читайте також:

Хто поповнив перелік критично важливих

До списку було додано наступні компанії:

  • ТОВ "Велес Буковина"; 
  • ТОВ "Аско-Експедиція"; 
  • ТОВ "АВС"; 
  • ТОВ "Нікодіс"; 
  • ТОВ "АМД-Транс"; 
  • ТОВ "НК"; 
  • ТОВ "Карго Прайм"; 
  • ПП "Данкір"; 
  • ТОВ "ТВК Еліна"; 
  • ТОВ "Еймс Лоджистікс"; 
  • ТОВ "Новтранс"; 
  • ТОВ "Азимут Лайн"; 
  • ТОВ "Норді"; 
  • ТОВ "КТК Транс"; 
  • ТОВ "Швидкість Транс"; 
  • ТОВ "Юмко"; 
  • ТОВ "Мега Карго Транс"; 
  • ТОВ "ТК Інтеграл"; 
  • ТОВ "Сабаров-Трак"; 
  • ТОВ "РВ-Транс-Сервіс"; 
  • ТОВ "Трафік-В"; 
  • ТОВ "Стимекс Плюс"; 
  • ТзОВ "ГІР Транс"; 
  • ТОВ "СІ Транс Карго"; 
  • ТОВ "Дунай Трейд"; 
  • ТОВ "Шлях юа"; 
  • ПП "Лугукртранс"; 
  • ТзОВ "Західветсервіс"; 
  • ТОВ "Централ Логістик"; 
  • ТОВ "Велл Транс"; 
  • ТОВ "Софістар ФФК"; 
  • ТОВ "Експрес-Т"; 
  • ТОВ "Амара Тур"; 
  • ТОВ "Лев Транс ЛТД"; 
  • ТОВ "Автокомбінат-1"; 
  • ТзОВ "П-Транс";
  • ТОВ "СВС Віаджо";
  • ТОВ "Транском-М"; 
  • ТОВ "Лідер-Транспорт".

Як отримати статус "критичних" для економіки

Станом на 5 січня 2026 вже 758 суб’єктів господарювання отримали відповідний статус.

На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.

Наступне засідання відбудеться 12 лютого 2026 року.

Раніше ми писали, що транспортній сфері в Україні не вистачає чоловиків. Тому держава планує перечити жінок на нові професії.

Також дізайтеся, чому майже 80% перевізників України вже зникли. Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень. 

транспорт критична інфраструктура Український бізнес працівники перевезення
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
