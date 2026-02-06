Критично важливі підприємства в Україні — ще майже 40 транспортних компаній отримали статус

Майже сорок транспортних компаній отримали статус "критичних" — перелік
Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 39 нових компаній, ще 9 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.
Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".
Хто поповнив перелік критично важливих
До списку було додано наступні компанії:
- ТОВ "Велес Буковина";
- ТОВ "Аско-Експедиція";
- ТОВ "АВС";
- ТОВ "Нікодіс";
- ТОВ "АМД-Транс";
- ТОВ "НК";
- ТОВ "Карго Прайм";
- ПП "Данкір";
- ТОВ "ТВК Еліна";
- ТОВ "Еймс Лоджистікс";
- ТОВ "Новтранс";
- ТОВ "Азимут Лайн";
- ТОВ "Норді";
- ТОВ "КТК Транс";
- ТОВ "Швидкість Транс";
- ТОВ "Юмко";
- ТОВ "Мега Карго Транс";
- ТОВ "ТК Інтеграл";
- ТОВ "Сабаров-Трак";
- ТОВ "РВ-Транс-Сервіс";
- ТОВ "Трафік-В";
- ТОВ "Стимекс Плюс";
- ТзОВ "ГІР Транс";
- ТОВ "СІ Транс Карго";
- ТОВ "Дунай Трейд";
- ТОВ "Шлях юа";
- ПП "Лугукртранс";
- ТзОВ "Західветсервіс";
- ТОВ "Централ Логістик";
- ТОВ "Велл Транс";
- ТОВ "Софістар ФФК";
- ТОВ "Експрес-Т";
- ТОВ "Амара Тур";
- ТОВ "Лев Транс ЛТД";
- ТОВ "Автокомбінат-1";
- ТзОВ "П-Транс";
- ТОВ "СВС Віаджо";
- ТОВ "Транском-М";
- ТОВ "Лідер-Транспорт".
Як отримати статус "критичних" для економіки
Станом на 5 січня 2026 вже 758 суб’єктів господарювання отримали відповідний статус.
На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.
Наступне засідання відбудеться 12 лютого 2026 року.
Раніше ми писали, що транспортній сфері в Україні не вистачає чоловиків. Тому держава планує перечити жінок на нові професії.
Також дізайтеся, чому майже 80% перевізників України вже зникли. Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень.
Читайте Новини.LIVE!