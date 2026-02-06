Критично важливі підприємства в Україні — ще майже 40 транспортних компаній отримали статус

Працівник транспортної галузі. Фото: Freepik

Статус "важливих для національної економіки підприємств" у сфері автомобільного транспорту отримали 39 нових компаній, ще 9 його підтвердили. Всі вони відповідають критеріям, затвердженим Наказом Мінрозвитку № 50 від 16 січня 2025 року.

Як пише Новини.LIVE, про це повідомляє пресслужба "Укртрансбезпеки".

Читайте також:

Хто поповнив перелік критично важливих

До списку було додано наступні компанії:

ТОВ "Велес Буковина";

ТОВ "Аско-Експедиція";

ТОВ "АВС";

ТОВ "Нікодіс";

ТОВ "АМД-Транс";

ТОВ "НК";

ТОВ "Карго Прайм";

ПП "Данкір";

ТОВ "ТВК Еліна";

ТОВ "Еймс Лоджистікс";

ТОВ "Новтранс";

ТОВ "Азимут Лайн";

ТОВ "Норді";

ТОВ "КТК Транс";

ТОВ "Швидкість Транс";

ТОВ "Юмко";

ТОВ "Мега Карго Транс";

ТОВ "ТК Інтеграл";

ТОВ "Сабаров-Трак";

ТОВ "РВ-Транс-Сервіс";

ТОВ "Трафік-В";

ТОВ "Стимекс Плюс";

ТзОВ "ГІР Транс";

ТОВ "СІ Транс Карго";

ТОВ "Дунай Трейд";

ТОВ "Шлях юа";

ПП "Лугукртранс";

ТзОВ "Західветсервіс";

ТОВ "Централ Логістик";

ТОВ "Велл Транс";

ТОВ "Софістар ФФК";

ТОВ "Експрес-Т";

ТОВ "Амара Тур";

ТОВ "Лев Транс ЛТД";

ТОВ "Автокомбінат-1";

ТзОВ "П-Транс";

ТОВ "СВС Віаджо";

ТОВ "Транском-М";

ТОВ "Лідер-Транспорт".

Як отримати статус "критичних" для економіки

Станом на 5 січня 2026 вже 758 суб’єктів господарювання отримали відповідний статус.

На сайті Укртрансбезпеки є інструкція, як подати заявку на отримання статусу "критичності" через особистий кабінет.

Наступне засідання відбудеться 12 лютого 2026 року.

Раніше ми писали, що транспортній сфері в Україні не вистачає чоловиків. Тому держава планує перечити жінок на нові професії.

Також дізайтеся, чому майже 80% перевізників України вже зникли. Війна дуже чітко показала проблеми, що існують у всіх ключових сегментах пасажирських перевезень.