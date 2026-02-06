Критически важные предприятия в Украине — еще почти 40 транспортных компаний получили статус

Работник транспортной отрасли. Фото: Freepik

Статус "важных для национальной экономики предприятий" в сфере автомобильного транспорта получили 39 новых компаний, еще 9 его подтвердили. Все они соответствуют критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50 от 16 января 2025 года.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезпеки".

Кто пополнил перечень критически важных

В список были добавлены следующие компании:

ООО "Велес Буковина";

ООО "Аско-Экспедиция";

ООО "АВС";

ООО "Никодис";

ООО "АМД-Транс";

ООО "НК";

ООО "Карго Прайм";

ЧП "Данкир";

ООО "ТВК Элина";

ООО "Эймс Лоджистикс";

ООО "Новтранс";

ООО "Азимут Лайн";

ООО "Норди";

ООО "КТК Транс";

ООО "Скорость Транс";

ООО "Юмко";

ООО "Мега Карго Транс";

ООО "ТК Интеграл";

ООО "Сабаров-Трак";

ООО "РВ-Транс-Сервис";

ООО "Трафик-В";

ООО "Стимекс Плюс";

ООО "ГИР Транс";

ООО "СИ Транс Карго";

ООО "Дунай Трейд";

ООО "Шлях юа";

ЧП "Лугукртранс";

ООО "Захидветсервис";

ООО "Централ Логистик";

ООО "Велл Транс";

ООО "Софистар ФФК";

ООО "Экспресс-Т";

ООО "Амара Тур";

ООО "Лев Транс ЛТД";

ООО "Автокомбинат-1";

ООО "П-Транс";

ООО "СВС Виаджо";

ООО "Транском-М";

ООО "Лидер-Транспорт".

Как получить статус "критических" для экономики

По состоянию на 5 января 2026 года уже 758 субъектов хозяйствования получили соответствующий статус.

На сайте Укртрансбезпеки есть инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет.

Следующее заседание состоится 12 февраля 2026 года.

