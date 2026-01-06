Відео
Головна Транспорт В Україні запровадили нові квитки для громадського транспорту

В Україні запровадили нові квитки для громадського транспорту

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 12:19
В Україні змінили вимоги до квитків — нововведення для пасажирів у 2026 році
Люди в транспорті. Фото: Новини.LIVE

З 1 січня 2026 в Україні набув чинності Наказ Мінрозвитку № 1066, який встановлює єдину форму квитка для всіх видів громадського транспорту. Тепер посадковий талон став не просто списанням з банківської картки, а повноцінним документом з усіма необхідними реквізитами. 

Про це йдеться на сайті відомства.

Читайте також:

Що змінилося для пасажирів у 2026 році

Зазначається, що відповідний документ встановлює єдину форму квитка для:

  • міських і приміських автобусних маршрутів;
  • міжміських та міжнародних автобусних маршрутів;
  • трамваїв і тролейбусів;
  • метрополітену.

Нові вимоги поширюватимуться не лише на паперові квитки, а й на електронні.

Відтепер квиток на громадський транспорт повинен мати такі обов'язкові реквізити:

  • інформацію про вартість проїзду (повний або пільговий квиток, ПДВ, комісійний збір – за наявності);
  • реєстраційний номер (серійний, фіскальний або унікальний ідентифікатор для електронних квитків);
  • дату та час відправлення/прибуття або строк дії квитка;
  • дані перевізника (назва, код ЄДРПОУ або РНОКПП, адреса, контакти);
  • інформацію про страховий договір і страховика;
  • за потреби – QR-код на лицьовому боці квитка. 
В Україні запровадили нові квитки для громадського транспорту - фото 1
Нові вимоги до квитків. Фото: mindev.gov.ua

"Раніше під час оплати проїзду в автоматизованих системах пасажир фактично мав лише списання коштів з банківської та транспортної картки без повноцінного квитка. Це створювало незручності та не давало чіткого підтвердження поїздки", — йдеться в повідомленні.

Нині ж електронний квиток стане повноцінним документом з усіма необхідними реквізитами, а не просто списанням із вашої банківської картки. Зокрема, після оплати квиток можна відкрити у будь-який зручний спосіб:

  • на екрані смартфона;
  • у вигляді QR-коду;
  • через електронну пошту;
  • через мобільний застосунок;
  • в особистому електронному кабінеті пасажира.

Перевізники міжміських автобусних маршрутів мають вказувати у квитках повну інформацію про рейс, зокрема, місце та час пересадок, а також тривалість очікування між рейсами. 

У квитках міжнародних рейсів має зазначатися прізвище та ім'я пасажира, заборона передачі квитка іншій особі та інформація про пересадки.

Раніше ми писали, що для поїздки потягом українцям потрібні дійсний квиток та документ, що підтверджує особу. Проте варто розуміти, що є випадки, коли пасажиру можуть відмовити в посадці або висадити.

Також ми розповідали, що у деяких європейських містах українцям надають додаткові пільги, наприклад, безплатний проїзд у громадському транспорті.

метро подорож автобуси пассажиры квитки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
