Метро в Миколаєві: чому лінії та станції залишились "на папері"

Пасажири в метрополітені. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Мало хто здогадується, але в одному з найбільших міст півдня України планувалося збудувати підземку. Проте станції та лінії так і залишились "на паперах". Метрополітен мав з'єднати промислові райони, житлові масиви із центром Миколаєва.

Новини.LIVE розкаже про це детальніше.

Метро у Миколаєві

У 2009 році місцеві депутати ухвалили Генеральний план розвитку міста до 2031 року. Документ передбачав будівництво "легкого метро" в місті.

Головний архітектор міста підкреслював, що такий варіант підземки мав забезпечити зручне сполучення між районами міста та розвантажити дороги. Проте в документі не було встановлено жодних термінів.

Під "легким метро" малося на увазі підземний чи наземний поїзд, який рухався би швидше за трамвай, проте дешевше за звичну підземку.

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Пропонувалося зведення двох ліній метро. Одна з них мала з'єднати залізничний вокзал із центром міста. Друга ж гілка мала пролягати з Матвіївки до житлових масивів у Корабельному районі міста. Друга лінія мала з'єднати північну та південну частини Миколаєва.

Карта міста Миколаїв. Фото: скриншот

Разом із цим, серед місцевих ходять легенди, що наприкінці 1980-х років в Миколаєві у режимі надзвичайної секретності було побудовано метро.

Тунелі нібито проклали у місцевих катакомбах, через вузьколійку яких доставлялася сировина на заводи. В мережі навіть можна знайти карту миколаївської підземки. Вона нібито складалася з 4 ліній та нараховувала майже 40 станції — проте підтверджень цьому так і не знайшли.

Схема "метро" в Миколаєві. Фото: science-or-fantastic.blogspot.com

Раніше Новини.LIVE підібрали меми про "метро по 30 грн" в Києві. Українці так само порівнюють столичне метро з підземкою в європейських містах. Частина переконана, що нова ціна — це занадто, адже на тлі кризи далеко не у всіх громадян зросли зарплати.

Також Новини.LIVE розповідали, що активісти запропонували запровадити європейську модель оплату проїзду в Києва. Вони пропонують повністю відмовитись від разових квитків та за європейським зразком встановити часовий тариф у розмірі 20 гривень за поїздку на 45 хвилин та 30 гривень за поїздку на 90 хвилин. Така система має стимулювати населення користуватися громадським транспортом.

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