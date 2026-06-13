Метро в Николаеве: почему линии и станции остались «на бумаге»

Почти 40 станций: в каком городе Украины подземка осталась "на бумаге"
Мало кто догадывается, но в одном из крупнейших городов юга Украины планировалось построить метро. Однако станции и линии так и остались "на бумаге". Метрополитен должен был соединить промышленные районы и жилые массивы с центром Николаева.
Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.
Метро в Николаеве
В 2009 году местные депутаты приняли Генеральный план развития города до 2031 года. Документ предусматривал строительство "легкого метро" в городе.
Главный архитектор города подчеркивал, что такой вариант метро должен был обеспечить удобное сообщение между районами города и разгрузить дороги. Однако в документе не были установлены никакие сроки.
Под "легким метро" подразумевался подземный или наземный поезд, который двигался бы быстрее трамвая, но был бы дешевле обычного метро.
Предлагалось строительство двух линий метро. Одна из них должна была соединить железнодорожный вокзал с центром города. Вторая же ветка должна была пролегать от Матвеевки до жилых массивов в Корабельном районе города. Вторая линия должна была соединить северную и южную части Николаева.
Вместе с тем, среди местных жителей ходят легенды, что в конце 1980-х годов в Николаеве в режиме крайней секретности было построено метро.
Туннели якобы проложили в местных катакомбах, по узкоколейке которых доставлялось сырье на заводы. В сети даже можно найти карту николаевской подземки. Она якобы состояла из 4 линий и насчитывала почти 40 станций — однако подтверждений этому так и не нашли.
Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы также сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена — это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.
Также Новини.LIVE рассказывали, что активисты предложили ввести европейскую модель оплаты проезда в Киеве. Они предлагают полностью отказаться от разовых билетов и по европейскому образцу установить временной тариф в размере 20 гривен за поездку на 45 минут и 30 гривен за поездку на 90 минут. Такая система должна стимулировать население пользоваться общественным транспортом.