Метро в Николаеве: почему линии и станции остались «на бумаге»

Пассажиры в метро. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Мало кто догадывается, но в одном из крупнейших городов юга Украины планировалось построить метро. Однако станции и линии так и остались "на бумаге". Метрополитен должен был соединить промышленные районы и жилые массивы с центром Николаева.

Новини.LIVE расскажут об этом подробнее.

Метро в Николаеве

В 2009 году местные депутаты приняли Генеральный план развития города до 2031 года. Документ предусматривал строительство "легкого метро" в городе.

Главный архитектор города подчеркивал, что такой вариант метро должен был обеспечить удобное сообщение между районами города и разгрузить дороги. Однако в документе не были установлены никакие сроки.

Под "легким метро" подразумевался подземный или наземный поезд, который двигался бы быстрее трамвая, но был бы дешевле обычного метро.

Читайте также:

Предлагалось строительство двух линий метро. Одна из них должна была соединить железнодорожный вокзал с центром города. Вторая же ветка должна была пролегать от Матвеевки до жилых массивов в Корабельном районе города. Вторая линия должна была соединить северную и южную части Николаева.

Карта города Николаева. Фото: скриншот

Вместе с тем, среди местных жителей ходят легенды, что в конце 1980-х годов в Николаеве в режиме крайней секретности было построено метро.

Туннели якобы проложили в местных катакомбах, по узкоколейке которых доставлялось сырье на заводы. В сети даже можно найти карту николаевской подземки. Она якобы состояла из 4 линий и насчитывала почти 40 станций — однако подтверждений этому так и не нашли.

Схема "метро" в Николаеве. Фото: science-or-fantastic.blogspot.com

Ранее Новини.LIVE подобрали мемы о "метро по 30 грн" в Киеве. Украинцы также сравнивают столичное метро с подземкой в европейских городах. Часть убеждена, что новая цена — это слишком, ведь на фоне кризиса далеко не у всех граждан выросли зарплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, что активисты предложили ввести европейскую модель оплаты проезда в Киеве. Они предлагают полностью отказаться от разовых билетов и по европейскому образцу установить временной тариф в размере 20 гривен за поездку на 45 минут и 30 гривен за поездку на 90 минут. Такая система должна стимулировать население пользоваться общественным транспортом.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась