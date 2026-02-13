Видео
Главная Транспорт Почти 20 транспортных компаний получили статус "критических" — перечень

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 11:43
Укртрансбезопасность предоставила статус критически важных 18 частным компаниям — перечень
Автобусы транспортного предприятия. Фото: Одесский городской совет

Статус "важных для национальной экономики предприятий" в сфере автомобильного транспорта получили 18 новых компаний, еще 9 его подтвердили. Все они соответствуют критериям, утвержденным Приказом Минразвития № 50 от 16 января 2025 года.

Как пишет Новини.LIVE, об этом сообщает пресс-служба "Укртрансбезопасности".

Кто пополнил перечень критически важных

В список были добавлены такие компании:

  • ООО "Транссвит";
  • ООО "АТЛ";
  • ООО "Ива Транс";
  • ООО "Баскар";
  • ООО "Транс-Север";
  • ООО "Глобал Трейд Логистик+";
  • ООО "МТК АДР-Карго";
  • ООО "Магистраль - Транс";
  • ООО "Стоунгрейт";
  • ООО "Евро Транс Плюс";
  • ООО "Логистик Профсервис";
  • ООО "Дженерал Транс Альянс Логистик";
  • ООО "АВИ Групп";
  • ООО "Юаагро";
  • ООО "Виктория-Транс-Сервис";
  • ООО "АС-Транс Брок";
  • ООО "Кауфманн Украина";
  • ООО "Тур-Транс-Р".

Как получить статус "критических" для экономики

По состоянию на 13 февраля 2026 года уже 776 субъектов хозяйствования в транспортной отрасли получили такой статус.

На сайте Укртрансбезопасности есть инструкция, как подать заявку на получение статуса "критичности" через личный кабинет.

Что еще нужно знать украинцам

Дефицит работников в транспортной сфере в Украине принял хронический характер и за последние годы очень обострился. На ситуацию повлияли война и массовая миграция.

Сейчас транспортной сфере в Украине не хватает мужчин. Острее всего кадровую проблему испытывают среди водителей и технических специалистов. Именно этих специалистов транспортной отрасли не хватает больше всего.

Ситуация осложняется тем, что спрос на транспортные услуги будет расти. Поэтому государство планирует перечить женщин на новые профессии.

Также узнайте, почему почти 80% перевозчиков Украины уже исчезли. Война очень четко показала проблемы, существующие во всех ключевых сегментах пассажирских перевозок.

транспорт экономика критическая инфраструктура Украинский бизнес перевозки
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
