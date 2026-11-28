Літак, пасажири у салоні. Фото: Wizz Air, Magnific

Причиною затримки авіарейсу можуть стати звички пасажирів під час посадки. Пошук документів, незручний багаж або бажання дістати зарядний пристрій із валізи забирають час і створюють затори в салоні. Мандрівники часто навіть не усвідомлюють, скільки незручностей завдають іншим. Колишня бортпровідниця з майже десятирічним досвідом роботи на міжнародних рейсах розповіла, яких помилок в літаку краще уникати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Travelandleisure.

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Брати із собою забагато маленьких сумок

Кава в одній руці, посадковий талон в іншій, куртка на плечі та кілька сумок — із таким набором речей швидко зайняти своє місце в літаку досить складно. Поки пасажир намагається все розкласти, позаду нього утворюється черга.

Бортпровідниця радить складати більшість речей в одну містку сумку. Так буде простіше пересуватися салоном та розміщувати багаж.

Шукати зарядку та навушники під час посадки

Розпаковувати половину валізи заради зарядного кабелю, поки інші пасажири намагаються пройти до своїх місць, — ще одна поширена помилка. Усі зарядні пристрої, навушники та кабелі краще заздалегідь скласти в окремий компактний чохол і покласти в легкодоступне місце. Тоді за необхідності їх можна буде дістати за лічені секунди.

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Розраховувати на комфортну температуру в літаку

За словами бортпровідниці, однією з найпоширеніших скарг пасажирів під час її роботи був холод у салоні. Температура на борту може суттєво змінюватися, а можливості екіпажу регулювати її досить обмежені. Тому пасажирам радять брати із собою легку компактну ковдру, яка займатиме мінімум місця в ручній поклажі.

Ховати документи та цінні речі глибоко у валізу

Пошук паспорта або посадкового талона в останню хвилину створює зайву метушню. До того ж у натовпі та під час поспіху пасажири можуть стати легкою мішенню для кишенькових злодіїв. Бортпровідниця радить зберігати паспорт, гаманець та інші цінні речі в невеликій сумці через плече із застібкою. Бажано, щоб вона також мала захист від крадіжок.

Самостійно носити всі речі дитини

Батькам, які подорожують із дітьми, часто доводиться одночасно нести власний багаж, іграшки, перекуси та інші дитячі речі. Колишня бортпровідниця радить придбати дитині невелику власну валізу на колесах. Якщо вік дозволяє, дитина зможе самостійно перевозити свої речі, а в батьків залишатимуться вільними руки під час посадки.

Взувати незручне взуття

Довгі переходи між терміналами, проходження контролю безпеки та пересування вузьким салоном літака можуть стати справжнім випробуванням у жорсткому взутті. Для авіаподорожей бортпровідниця обирає легкі кросівки, які можна швидко взути та зняти без допомоги рук. Таке взуття допомагає почуватися комфортніше протягом усієї подорожі.

Просити воду під час посадки

Поки пасажири займають свої місця, екіпаж має виконати чимало завдань, пов'язаних із безпекою та підготовкою літака до вильоту. Прохання принести напій у цей момент створює додаткове навантаження на бортпровідників.

Щоб уникнути цього, мандрівниця завжди бере із собою порожню багаторазову пляшку. Вона наповнює її водою вже після проходження контролю безпеки, перед посадкою на літак.

Втрачати відчуття часу в аеропорту

За покупками, перекусом або відпочинком у терміналі легко забути про час початку посадки. Щоб уникнути зайвого поспіху, бортпровідниця радить встановити нагадування з вібрацією. Це допоможе вчасно вирушити до виходу на посадку та дотримуватися розкладу.

За словами колишньої працівниці авіакомпанії, більшість заторів у салоні виникають через звичайні дрібниці, яких легко уникнути. Достатньо заздалегідь організувати свої речі, щоб посадка пройшла швидше та комфортніше для всіх.

Раніше Новини.LIVE писали, чому пасажирам літаків іноді забороняють пересідати на вільні місця. Під час зльоту та посадки важливо зберігати правильний баланс літака, тому кожен має сидіти згідно з посадковим талоном. Коли літак набере висоту й екіпаж вимкне табло, пересідати вже можна.

Також ми розповідали, за скільки часу пасажирам варто приїжджати в аеропорт, щоб встигнути на літак. Для міжнародних рейсів стюардеса радить мати запас у 2,5–3 години, особливо якщо аеропорт незнайомий. На внутрішні перельоти достатньо приїхати за 1,5–2 години до вильоту.