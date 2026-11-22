Аеропорт Бангкоку. Фото: Новини.LIVE

Якщо найближчим часом плануєте подорожувати літаком — краще не ризикувати та прибути в аеропорт вчасно. Контроль може непередбачувано затягнутися, і ви ризикуєте не потрапити на свій авіарейс. Досвідчена стюардеса розкрила, коли саме потрібно прибувати на свій рейс, щоб не пропустити його.

Відповідне відео опублікувала tanya_ivanikhina_ в TikTok, передають Новини.LIVE.

Реклама

Як не пропустити свій рейс

Стюардеса розповіла, що час прибуття в аеропорт залежить від рейсу, літака та розміру аеропорту. Зокрема, якщо мова йде про невеликий літак, посадка пройде в рази швидше, ніж якби у вас був рейс на Airbus 130, який вміщує 500 людей на борту.

Якщо ж аеропорт для вас новий — бортпровідниця порекомендувала прибувати на свій рейс за 2,5-3 години до вильоту.

"В тому випадку, якщо це якийсь внутрішній рейс, не міжнародний, то тоді можете брати набагато менший запас до рейсу — 1,5-2 години", — сказала вона.

Читайте також:

Раніше Новини.LIVE розповідали, як знайти авіаквитки дешевше. Мандрівниця радить бронювати переліт за 2–3 місяці, стежити за розпродажами та перевіряти ціни в різний час доби. Також можна порівнювати рейси з сусідніх міст і купувати квитки безпосередньо на сайтах авіакомпаній.

Також Новини.LIVE писали, що Skytrax обрав найкращі авіакомпанії у світі у 2026 році. Було оцінено понад 300 авіакомпаній. Компанія Vueling зі штаб-квартирою в Іспанії отримала нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія Європи.