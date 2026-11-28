Самолет, пассажиры в салоне. Фото: Wizz Air, Magnific

Причиной задержки авиарейса могут стать привычки пассажиров во время посадки. Поиск документов, неудобный багаж или желание достать зарядное устройство из чемодана отнимают время и создают заторы в салоне. Путешественники часто даже не осознают, сколько неудобств доставляют другим. Бывшая бортпроводница с почти десятилетним опытом работы на международных рейсах рассказала, каких ошибок в самолете лучше избегать.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travelandleisure.

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Брать с собой слишком много маленьких сумок

Кофе в одной руке, посадочный талон в другой, куртка на плече и несколько сумок — с таким набором вещей быстро занять свое место в самолете довольно сложно. Пока пассажир пытается все разложить, позади него образуется очередь.

Стюардесса советует складывать большинство вещей в одну вместительную сумку. Так будет проще передвигаться по салону и размещать багаж.

Искать зарядное устройство и наушники во время посадки

Распаковывать половину чемодана ради зарядного кабеля, пока другие пассажиры пытаются пройти к своим местам, — еще одна распространенная ошибка. Все зарядные устройства, наушники и кабели лучше заранее сложить в отдельный компактный чехол и положить в легкодоступное место. Тогда при необходимости их можно будет достать за считанные секунды.

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Рассчитывать на комфортную температуру в самолете

По словам бортпроводницы, одной из самых распространенных жалоб пассажиров во время ее работы был холод в салоне. Температура на борту может существенно меняться, а возможности экипажа регулировать ее довольно ограничены. Поэтому пассажирам советуют брать с собой легкое компактное одеяло, которое займет минимум места в ручной клади.

Убирать документы и ценные вещи глубоко в чемодан

Поиск паспорта или посадочного талона в последнюю минуту создает лишнюю суматоху. К тому же в толпе и в спешке пассажиры могут стать легкой мишенью для карманников. Стюардесса советует хранить паспорт, кошелек и другие ценные вещи в небольшой сумке через плечо с застежкой. Желательно, чтобы она также имела защиту от краж.

Самостоятельно носить все вещи ребенка

Родителям, путешествующим с детьми, часто приходится одновременно нести собственный багаж, игрушки, перекусы и другие детские вещи. Бывшая бортпроводница советует приобрести ребенку небольшой собственный чемодан на колесах. Если возраст позволяет, ребенок сможет самостоятельно перевозить свои вещи, а у родителей останутся свободными руки во время посадки.

Надевать неудобную обувь

Длинные переходы между терминалами, прохождение контроля безопасности и передвижение по узкому салону самолета могут стать настоящим испытанием в жесткой обуви. Для авиапутешествий бортпроводница выбирает легкие кроссовки, которые можно быстро надеть и снять без помощи рук. Такая обувь помогает чувствовать себя комфортнее на протяжении всего путешествия.

Просить воду во время посадки

Пока пассажиры занимают свои места, экипажу предстоит выполнить немало задач, связанных с безопасностью и подготовкой самолета к вылету. Просьба принести напиток в этот момент создает дополнительную нагрузку на бортпроводников.

Чтобы этого избежать, путешественница всегда берет с собой пустую многоразовую бутылку. Она наполняет ее водой уже после прохождения контроля безопасности, перед посадкой в самолет.

Потерять ощущение времени в аэропорту

За покупками, перекусом или отдыхом в терминале легко забыть о времени начала посадки. Чтобы избежать лишней спешки, бортпроводница советует установить напоминание с вибрацией. Это поможет вовремя отправиться к выходу на посадку и соблюдать расписание.

По словам бывшей сотрудницы авиакомпании, большинство заторов в салоне возникают из-за обычных мелочей, которых легко избежать. Достаточно заранее собрать свои вещи, чтобы посадка прошла быстрее и комфортнее для всех.

Ранее Новини.LIVE писали, почему пассажирам самолетов иногда запрещают пересаживаться на свободные места. Во время взлета и посадки важно сохранять правильный баланс самолета, поэтому каждый должен сидеть в соответствии с посадочным талоном. Когда самолет наберет высоту и экипаж выключит табло, пересаживаться уже можно.

Также мы рассказывали, за сколько времени пассажирам стоит приезжать в аэропорт, чтобы успеть на самолет. Для международных рейсов стюардесса советует иметь запас в 2,5–3 часа, особенно если аэропорт незнакомый. На внутренние перелеты достаточно прибыть за 1,5–2 часа до вылета.