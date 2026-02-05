Відео
Україна
Головна Транспорт Крижаний дощ паралізував аеропорт Берліна — що відбувається з рейсами

Крижаний дощ паралізував аеропорт Берліна — що відбувається з рейсами

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 10:30
Аеропорт Берліна призупинив рейси на невизначений термін — в чому причина
Аеропорт Берлін-Бранденбург призупинив роботу. Фото: Der Tagesspiegel

У Німеччині аеропорт Берлін-Бранденбург зупинив усі вильоти на невизначений період через крижаний дощ. Погода не дозволяє безпечно підготувати до польотів літаки, які покрилися крижаною кіркою. 

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Der Tagesspiegel. 

Читайте також:

Чому виникла проблема

Крижаний дощ ускладнив обробку повітряних суден. Унаслідок погодних умов літаки не вдається розморозити відповідно до вимог безпеки. Саме це спричинило призупинення рейсів.

Пасажирам радять самостійно перевіряти статус рейсів у авіакомпанії й слідкувати за оновленнями. 

Поки заборонено лише зльоти. Посадка в аеропорту триває, однак відправлення рейсів припинені на невизначений термін. 

Через це в аеропорту спостерігають масові скасування й затримки рейсів, десятки тисяч пасажирів застрягли в терміналах. 

Попередження метеорологів 

Німецька метеорологічна служба попереджає про високу ймовірність продовження несприятливих погодних умов у Берліні. Знов очікується морозний дощ та ожеледиця.

Термін відновлення звичного графіку аерпорту поки не назвали.

Нагадаємо, раніше ми писали про встановлення нової системи в аеропорту Кишинева — як проходити митний контроль

Також ми повідомляли, що найбільший аеропорт Європи зняв заборону для пасажирів, яка діяла 20 років. 

авіарейси аеропорти літаки пасажири надзвичайна ситуація
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
