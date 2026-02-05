Аеропорт Берліна призупинив рейси на невизначений термін — в чому причина

Аеропорт Берлін-Бранденбург призупинив роботу. Фото: Der Tagesspiegel

У Німеччині аеропорт Берлін-Бранденбург зупинив усі вильоти на невизначений період через крижаний дощ. Погода не дозволяє безпечно підготувати до польотів літаки, які покрилися крижаною кіркою.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Der Tagesspiegel.

Чому виникла проблема

Крижаний дощ ускладнив обробку повітряних суден. Унаслідок погодних умов літаки не вдається розморозити відповідно до вимог безпеки. Саме це спричинило призупинення рейсів.

Пасажирам радять самостійно перевіряти статус рейсів у авіакомпанії й слідкувати за оновленнями.

Поки заборонено лише зльоти. Посадка в аеропорту триває, однак відправлення рейсів припинені на невизначений термін.

Через це в аеропорту спостерігають масові скасування й затримки рейсів, десятки тисяч пасажирів застрягли в терміналах.

Попередження метеорологів

Німецька метеорологічна служба попереджає про високу ймовірність продовження несприятливих погодних умов у Берліні. Знов очікується морозний дощ та ожеледиця.

Термін відновлення звичного графіку аерпорту поки не назвали.

