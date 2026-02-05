Аэропорт Берлина приостановил рейсы на неопределенный срок — в чем причина

Аэропорт Берлин-Бранденбург приостановил работу. Фото: Der Tagesspiegel

В Германии аэропорт Берлин-Бранденбург остановил все вылеты на неопределенный период из-за ледяного дождя. Погода не позволяет безопасно подготовить к полетам самолеты, которые покрылись ледяной коркой.

Об этом информирует Новости.LIVE со ссылкой на Der Tagesspiegel.

Реклама

Читайте также:

Почему возникла проблема

Ледяной дождь усложнил обработку воздушных судов. В результате погодных условий самолеты не удается разморозить в соответствии с требованиями безопасности. Именно это привело к приостановке рейсов.

Пассажирам советуют самостоятельно проверять статус рейсов в авиакомпании и следить за обновлениями.

Пока запрещены только взлеты. Посадка в аэропорту продолжается, однако отправление рейсов приостановлены на неопределенный срок.

Из-за этого в аэропорту наблюдают массовые отмены и задержки рейсов, десятки тысяч пассажиров застряли в терминалах.

Предупреждение метеорологов

Немецкая метеорологическая служба предупреждает о высокой вероятности продолжения неблагоприятных погодных условий в Берлине. Вновь ожидается морозный дождь и гололедица.

Срок восстановления привычного графика аэрпорта пока не назвали.

Напомним, ранее мы писали об установлении новой системы в аэропорту Кишинева — как проходить таможенный контроль.

Также мы сообщали, что крупнейший аэропорт Европы снял запрет для пассажиров, который действовал 20 лет.