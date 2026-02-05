Аэропорт Берлина приостановил рейсы на неопределенный срок — в чем причина

Ледяной дождь парализовал аэропорт Берлина — что происходит с рейсами
В Германии аэропорт Берлин-Бранденбург остановил все вылеты на неопределенный период из-за ледяного дождя. Погода не позволяет безопасно подготовить к полетам самолеты, которые покрылись ледяной коркой.
Об этом информирует Новости.LIVE со ссылкой на Der Tagesspiegel.
Почему возникла проблема
Ледяной дождь усложнил обработку воздушных судов. В результате погодных условий самолеты не удается разморозить в соответствии с требованиями безопасности. Именно это привело к приостановке рейсов.
Пассажирам советуют самостоятельно проверять статус рейсов в авиакомпании и следить за обновлениями.
Пока запрещены только взлеты. Посадка в аэропорту продолжается, однако отправление рейсов приостановлены на неопределенный срок.
Из-за этого в аэропорту наблюдают массовые отмены и задержки рейсов, десятки тысяч пассажиров застряли в терминалах.
Предупреждение метеорологов
Немецкая метеорологическая служба предупреждает о высокой вероятности продолжения неблагоприятных погодных условий в Берлине. Вновь ожидается морозный дождь и гололедица.
Срок восстановления привычного графика аэрпорта пока не назвали.
