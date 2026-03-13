Україна
Головна Транспорт Коли в Україні відновлять дороги після зими — терміни

Ua ru
Дата публікації: 13 березня 2026 16:53
Ремонт міжнародних трас в Україні після зими — коли очікувати
Агентство відновлення проводить ремонт доріг. Фото: facebook/agency.for.restoration. Колаж: Новини.LIVE

Державне агентство відновлення планує привести до ладу головні дороги, що постраждали від негоди взимку. Мова передусім про траси національного та міжнародного значення.

Однак завершити роботи планують лише у червні, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на LIGA.net.

Реклама
Темпи ремонту доріг поки дуже повільні

Голова агентства Сергій Сухомлин заявив, що зараз дорожники поступово розганяються. Минулого тижня, за його словами, у середньому виходило приблизно 25 тисяч квадратних метрів ремонту на день.

Ці обсяги планують значно збільшити вже найближчим часом — у шість разів. Тому до кінця березня Агентство планує вийти на понад 150 тисяч квадратних метрів відновлення покриття щодня.

Якщо такий темп вдасться втримати, то основні дороги міжнародного та національного значення планують полагодити до червня.

Скільки потрібно грошей на ремонт доріг

Окремо Сухомлин згадав про фінансування. За попередніми підрахунками, лише на поточний ремонт доріг після зими потрібно приблизно 12–14 мільярдів гривень.

При цьому, за його словами, у 2026 році дорожня галузь має серйозний дефіцит коштів. Наразі недофінансування перевищує 90%, тому роботи доводиться планувати дуже обережно.

Раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба заявив, що у 2026 році потрібно відремонтувати 21,5 млн квадратних метрів доріг. Він зазначив, що пошук грошей на ремонт доріг триває.

Також ми писали, що мосту Патона в Києві загрожує небезпека через корозію металу та недбалість чиновників. 

Зупинка мосту Патона спричинить транспортний колапс у Києві. Перекриття руху фактично паралізує частину транспортного сполучення між берегами Дніпра, оскільки це одна з ключових артерій міста.

ремонт дороги уряд відновлення фінансування
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

