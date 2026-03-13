Ремонт международных трасс в Украине после зимы — когда ожидать

Агентство восстановления проводит ремонт дорог. Фото: Новини.LIVE, Facebook/agency.for.restoration. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное агентство восстановления планирует привести в порядок главные дороги, пострадавшие от непогоды зимой. Речь прежде всего о трассах национального и международного значения.

Однако завершить работы планируют только в июне, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LIGA.net.

Темпы ремонта дорог пока очень медленные

Глава агентства Сергей Сухомлин заявил, что сейчас дорожники постепенно разгоняются. На прошлой неделе, по его словам, в среднем получалось примерно 25 тысяч квадратных метров ремонта в день.

Эти объемы планируют значительно увеличить уже в ближайшее время — в шесть раз. Поэтому до конца марта Агентство планирует выйти на более 150 тысяч квадратных метров восстановления покрытия ежедневно.

Если такой темп удастся удержать, то основные дороги международного и национального значения планируют починить до июня.

Сколько нужно денег на ремонт дорог

Отдельно Сухомлин упомянул о финансировании. По предварительным подсчетам, только на текущий ремонт дорог после зимы нужно примерно 12-14 миллиардов гривен.

При этом, по его словам, в 2026 году дорожная отрасль имеет серьезный дефицит средств. Сейчас недофинансирование превышает 90%, поэтому работы приходится планировать очень осторожно.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в 2026 году нужно отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог. Он отметил, что поиск денег на ремонт дорог продолжается.

