Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Когда в Украине восстановят дороги после зимы — сроки

Когда в Украине восстановят дороги после зимы — сроки

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 16:53
Ремонт международных трасс в Украине после зимы — когда ожидать
Агентство восстановления проводит ремонт дорог. Фото: Новини.LIVE, Facebook/agency.for.restoration. Коллаж: Новини.LIVE

Государственное агентство восстановления планирует привести в порядок главные дороги, пострадавшие от непогоды зимой. Речь прежде всего о трассах национального и международного значения.

Однако завершить работы планируют только в июне, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на LIGA.net.

Темпы ремонта дорог пока очень медленные

Глава агентства Сергей Сухомлин заявил, что сейчас дорожники постепенно разгоняются. На прошлой неделе, по его словам, в среднем получалось примерно 25 тысяч квадратных метров ремонта в день.

Эти объемы планируют значительно увеличить уже в ближайшее время — в шесть раз. Поэтому до конца марта Агентство планирует выйти на более 150 тысяч квадратных метров восстановления покрытия ежедневно.

Если такой темп удастся удержать, то основные дороги международного и национального значения планируют починить до июня.

Сколько нужно денег на ремонт дорог

Отдельно Сухомлин упомянул о финансировании. По предварительным подсчетам, только на текущий ремонт дорог после зимы нужно примерно 12-14 миллиардов гривен.

При этом, по его словам, в 2026 году дорожная отрасль имеет серьезный дефицит средств. Сейчас недофинансирование превышает 90%, поэтому работы приходится планировать очень осторожно.

Ранее вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба заявил, что в 2026 году нужно отремонтировать 21,5 млн квадратных метров дорог. Он отметил, что поиск денег на ремонт дорог продолжается.

Также мы писали, что мосту Патона в Киеве грозит опасность из-за коррозии металла и халатности чиновников.

Остановка моста Патона повлечет транспортный коллапс в Киеве. Перекрытие движения фактически парализует часть транспортного сообщения между берегами Днепра, поскольку это одна из ключевых артерий города.

ремонт дороги правительство восстановление финансирование
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации