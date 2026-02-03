Відео
Головна Транспорт Київське метро 60 років тому — якою була перша лінія

Київське метро 60 років тому — якою була перша лінія

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 07:20
Святошин-Дніпро — якою була перша схема київського метро
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Ідея метро в Києві з’явилася задовго до середини XX сторіччя. Як не дивно, але у Києві вперше запропонували заглибитись рейками під землю ще у 1884 році.

Але все ж такі гуркіт перших поїздів під землею кияни почули тільки у 1960-х. Якою була найперша схема столичної підземки, пише сайт Metropoliten.kiev.ua

Проєкт, з якого почалося метро

9 липня 1936 року Президія Київської міської ради розглянула та схвалила перший проєкт Київського метрополітену за авторством інженера Папазова. Міськрада навіть відзначила інженера премією у 1000 карбованців, що на той час були серйозною сумою. 

Після цього Києвом пішли чутки, що метро почнуть будувати найближчим часом. Втім, до реальних робіт дійшли лише у 1938 році, але їм швидко поклала край війна. 

Перша схема київського метро

До ідеї метро повернулися вже після Другої світової. У серпні 1949 року управління "Київметробуд" офіційно почало будівництво першої лінії київського метро — Святошинсько-Броварській.

Перша схема метро Київа - фото 1
Перша схема київського метро. Фото: metropoliten.kiev.ua

Її стартова ділянка була довжиною 5,2 км і з’єднала "Вокзальну" зі станцією "Дніпро". Саме цей маршрут і вважається першою лінією метро Києва, яка запрацювала 6 листопада 1960 року.

Перші поїзди обслуговувалися у тимчасовому депо "Дніпро". Сама станція "Дніпро" мала доволі незвичну конструкцію — частково наземну, частково естакадну. Це було нетипово для світового метро і виглядало сміливо навіть за мірками того часу.

У 1963 році лінію продовжили на захід — ще на 3,4 км і дві станції.

Через Дніпро — на Лівий берег

Справжнім інженерним проривом став 1965 рік. Тоді метро перетнуло Дніпро двоярусним мостом і вийшло на Лівий берег. Разом із цим запрацювало електродепо "Дарниця", без якого подальший розвиток метро був би неможливим.

Київ метро Дніпро Лівий берег метрополітен
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
