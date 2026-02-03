Видео
Видео

Киевское метро 60 лет назад — какой была первая линия

Киевское метро 60 лет назад — какой была первая линия

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 07:20
Святошин-Днепр — какой была первая схема киевского метро
Метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Идея метро в Киеве появилась задолго до середины XX века. Как ни странно, но в Киеве впервые предложили углубиться рельсами под землю еще в 1884 году.

Но все же такие грохот первых поездов под землей киевляне услышали только в 1960-х. Какой была самая первая схема столичной подземки, пишет сайт Metropoliten.kiev.ua.

Проект, с которого началось метро

9 июля 1936 года Президиум Киевского городского совета рассмотрел и одобрил первый проект Киевского метрополитена за авторством инженера Папазова. Горсовет даже отметил инженера премией в 1000 рублей, что в то время было серьезной суммой.

После этого по Киеву пошли слухи, что метро начнут строить в ближайшее время. Впрочем, до реальных работ дошли только в 1938 году, но им быстро положила конец война.

Первая схема киевского метро

К идее метро вернулись уже после Второй мировой. В августе 1949 года управление "Киевметрострой" официально начало строительство первой линии киевского метро — Святошинско-Броварской.

Перша схема метро Київа - фото 1
Первая схема киевского метро. Фото: metropoliten.kiev.ua

Ее стартовый участок был длиной 5,2 км и соединил "Вокзальную" со станцией "Днепр". Именно этот маршрут и считается первой линией метро Киева, которая заработала 6 ноября 1960 года.

Первые поезда обслуживались во временном депо "Днепр". Сама станция "Днепр" имела довольно необычную конструкцию — частично наземную, частично эстакадную. Это было нетипично для мирового метро и выглядело смело даже по меркам того времени.

В 1963 году линию продлили на запад — еще на 3,4 км и две станции.

Через Днепр — на Левый берег

Настоящим инженерным прорывом стал 1965 год. Тогда метро пересекло Днепр по двухъярусному мосту и вышло на Левый берег. Вместе с этим заработало электродепо "Дарница", без которого дальнейшее развитие метро было бы невозможным.

Киев метро Днепр Левый Берег метрополитен
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
