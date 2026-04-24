Нові тарифи на паркування в Києві: хто має право на знижку 90%

У Києві змінюють правила платного паркування і запускають місячні абонементи зі значними знижками для тих, хто сплачує податки у столиці. Нові тарифи почнуть діяти вже з 27 квітня, разом із цифровою підпискою через застосунок. Розмір знижки може сягати до 90%, але скористатися нею зможуть не всі.

Які зміни впроваджуються

Одночасно зі зміною тарифів у Києві вводять новий формат — підписку на паркування. Це місячні абонементи для фізичних осіб, які мають оподатковуваний дохід і сплачують податки саме до бюджету Києва.

Оформлення відкриють у застосунку "Київ Цифровий" зранку 27 квітня. У міській адміністрації пояснюють, що питання не лише у грошах, бо паркування розглядають як частину міського порядку, сервісу і контролю за використанням простору.

Нові тарифи паркування в Києві з 27 квітня

Погодинна оплата:

І зона — 40 грн/год;

ІІ зона — 30 грн/год;

ІІІ зона — 10 грн/год

Місячна підписка:

ІІІ зона — 299 грн;

ІІ зона — 999 грн;

всі зони — 1499 грн

Хто може скористатися підпискою

Пільговий формат буде не для всіх: такі абонементи доступні лише фізичним особам, які мають оподатковуваний дохід або об’єкти оподаткування та сплачують податки. Це:

наймані працівники;

ФОП;

власники рухомого чи нерухомого майна;

особи, які мають інші оподатковувані доходи;

працюючі пенсіонери;

студенти за наявності офіційного оподатковуваного доходу.

Як працюватиме підписка

Статус платника податків можна буде підтвердити в застосунку "Київ Цифровий". Після верифікації користувач зможе оформити місячну підписку. При цьому абонемент прив’язуватиметься до номера авто, а інспектор одразу бачитиме оплату.

Важливо, що один платник податків може придбати не більше двох абонементів на місяць без підтвердження права користування автомобілем.

Що ще варто знати киянам

