Новые тарифы на парковку в Киеве: кто имеет право на скидку 90%

Киев меняет тарифы на парковку: кто сможет платить меньше
В Киеве меняют правила платной парковки и запускают месячные абонементы со значительными скидками для тех, кто платит налоги в столице. Новые тарифы начнут действовать уже с 27 апреля, вместе с цифровой подпиской через приложение. Размер скидки может достигать до 90%, но воспользоваться ею смогут не все.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию КГГА.
Какие изменения внедряются
Одновременно с изменением тарифов в Киеве вводят новый формат - подписку на парковку. Это месячные абонементы для физических лиц, которые имеют налогооблагаемый доход и платят налоги именно в бюджет Киева.
Оформление откроют в приложении "Киев Цифровой" с утра 27 апреля. В городской администрации объясняют, что вопрос не только в деньгах, потому что парковку рассматривают как часть городского порядка, сервиса и контроля за использованием пространства.
Новые тарифы парковки в Киеве с 27 апреля
Почасовая оплата:
- І зона — 40 грн/час;
- ІІ зона — 30 грн/час;
- ІІІ зона — 10 грн/час
Месячная подписка на месяц:
- ІІІ зона -— 299 грн;
- ІІ зона — 999 грн;
- все зоны — 1499 грн
Кто может воспользоваться подпиской
Льготный формат будет не для всех: такие абонементы доступны только физическим лицам, которые имеют налогооблагаемый доход или объекты налогообложения и платят налоги. Это:
- наемные работники;
- ФЛП;
- владельцы движимого или недвижимого имущества;
- лица, которые имеют другие налогооблагаемые доходы;
- работающие пенсионеры;
- студенты при наличии официального налогооблагаемого дохода.
Как будет работать подписка
Статус налогоплательщика можно будет подтвердить в приложении "Киев Цифровой". После верификации пользователь сможет оформить месячную подписку. При этом абонемент будет привязываться к номеру авто, а инспектор сразу будет видеть оплату.
Важно, что один налогоплательщик может приобрести не более двух абонементов в месяц без подтверждения права пользования автомобилем.
