Новые тарифы на парковку в Киеве: кто имеет право на скидку 90%

Машины на парковке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве меняют правила платной парковки и запускают месячные абонементы со значительными скидками для тех, кто платит налоги в столице. Новые тарифы начнут действовать уже с 27 апреля, вместе с цифровой подпиской через приложение. Размер скидки может достигать до 90%, но воспользоваться ею смогут не все.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию КГГА.

Какие изменения внедряются

Одновременно с изменением тарифов в Киеве вводят новый формат - подписку на парковку. Это месячные абонементы для физических лиц, которые имеют налогооблагаемый доход и платят налоги именно в бюджет Киева.

Оформление откроют в приложении "Киев Цифровой" с утра 27 апреля. В городской администрации объясняют, что вопрос не только в деньгах, потому что парковку рассматривают как часть городского порядка, сервиса и контроля за использованием пространства.

Новые тарифы парковки в Киеве с 27 апреля

Почасовая оплата:

І зона — 40 грн/час;

ІІ зона — 30 грн/час;

ІІІ зона — 10 грн/час

Месячная подписка на месяц:

ІІІ зона -— 299 грн;

ІІ зона — 999 грн;

все зоны — 1499 грн

Кто может воспользоваться подпиской

Льготный формат будет не для всех: такие абонементы доступны только физическим лицам, которые имеют налогооблагаемый доход или объекты налогообложения и платят налоги. Это:

наемные работники;

ФЛП;

владельцы движимого или недвижимого имущества;

лица, которые имеют другие налогооблагаемые доходы;

работающие пенсионеры;

студенты при наличии официального налогооблагаемого дохода.

Как будет работать подписка

Статус налогоплательщика можно будет подтвердить в приложении "Киев Цифровой". После верификации пользователь сможет оформить месячную подписку. При этом абонемент будет привязываться к номеру авто, а инспектор сразу будет видеть оплату.

Важно, что один налогоплательщик может приобрести не более двух абонементов в месяц без подтверждения права пользования автомобилем.

Что еще стоит знать киевлянам

