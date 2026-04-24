Главная Транспорт Киев меняет тарифы на парковку: кто сможет платить меньше

Киев меняет тарифы на парковку: кто сможет платить меньше

Дата публикации 24 апреля 2026 16:57
Новые тарифы на парковку в Киеве: кто имеет право на скидку 90%
Машины на парковке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Киеве меняют правила платной парковки и запускают месячные абонементы со значительными скидками для тех, кто платит налоги в столице. Новые тарифы начнут действовать уже с 27 апреля, вместе с цифровой подпиской через приложение. Размер скидки может достигать до 90%, но воспользоваться ею смогут не все.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на информацию КГГА.

Какие изменения внедряются

Одновременно с изменением тарифов в Киеве вводят новый формат - подписку на парковку. Это месячные абонементы для физических лиц, которые имеют налогооблагаемый доход и платят налоги именно в бюджет Киева.

Оформление откроют в приложении "Киев Цифровой" с утра 27 апреля. В городской администрации объясняют, что вопрос не только в деньгах, потому что парковку рассматривают как часть городского порядка, сервиса и контроля за использованием пространства.

Новые тарифы парковки в Киеве с 27 апреля

Почасовая оплата:

  • І зона — 40 грн/час;
  • ІІ зона — 30 грн/час;
  • ІІІ зона — 10 грн/час

Месячная подписка на месяц:

  • ІІІ зона -— 299 грн;
  • ІІ зона — 999 грн;
  • все зоны — 1499 грн

Кто может воспользоваться подпиской

Льготный формат будет не для всех: такие абонементы доступны только физическим лицам, которые имеют налогооблагаемый доход или объекты налогообложения и платят налоги. Это:

  • наемные работники;
  • ФЛП;
  • владельцы движимого или недвижимого имущества;
  • лица, которые имеют другие налогооблагаемые доходы;
  • работающие пенсионеры;
  • студенты при наличии официального налогооблагаемого дохода.

Как будет работать подписка

Статус налогоплательщика можно будет подтвердить в приложении "Киев Цифровой". После верификации пользователь сможет оформить месячную подписку. При этом абонемент будет привязываться к номеру авто, а инспектор сразу будет видеть оплату.

Важно, что один налогоплательщик может приобрести не более двух абонементов в месяц без подтверждения права пользования автомобилем.

Что еще стоит знать киевлянам

Ранее Новини.LIVE писали, какие станции планируются на будущей желтой линии метро в Киеве. Сейчас рассматривается строительство первой очереди Подольско-Выгуровской линии метрополитена от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" с ответвлением в сторону жилого массива Выгуровщина-Троещина.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Киеве один из районов более чем на полгода останется без трамваев. С 25 апреля по 30 ноября в Киеве будут действовать ограничения движения транспорта и пешеходов возле станции метро "Черниговская".

Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
