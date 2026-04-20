Железная дорога Ирландии запустила новый маршрут к замкам и диким пляжам

Маршрут до Дроеды обслуживает компания Irish Rail.

Из Дублина запускают новый поезд в ирландский город Дроеда со старинными замками и почти безлюдным побережьем. Маршрут поезда задуман, чтобы открыть туристам менее исследованные уголки страны, другую Ирландию без толп. Поездка длится около часа и стоит недорого.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travel off Path.

Не только транзит через Дублин

Запуск маршрута Дублин—Дроэда был запланирован на 20 апреля. Маршрут обслуживает компания Irish Rail. Поезд едет быстро, с минимумом остановок, что позволяет совершить поездку туда и обратно даже за один день. Билет в одну сторону стоит около 11 долларов.

Дроеда не является известным туристическим городом. Там живет всего 50 тысяч жителей, и многие воспринимают его как пригород для работы в столице. Но на самом деле Дроэда является "скрытой жемчужиной Ирландии".

Что посмотреть в Дроэде

Хотя поезд задуман для перевозки пассажиров в столицу, он одновременно демонстрирует, насколько легко туристам изменить направление и сделать Дроэду ключевой точкой путешествия.

Читайте также:

В самом городе и рядом с ним расположены несколько замков, в том числе замок Трим — самый большой англо-нормандский всей замок страны.

Также туристы могут насладиться прекрасным диким побережьем.

Ранее Новини.LIVE писали, что изменилось для пассажиров Укрзализныци, которые путешествуют в поездах премиум-сегмента. Билеты на проезд в вагонах СВ (люкс) и первого класса поездов "Интерсити" во внутреннем сообщении будут продавать по новым правилам.

Также Новини.LIVE рассказывали, что между Швецией и Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.