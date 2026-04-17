Головна Транспорт Єврокомісія розігрує 40 тисяч безкоштовних залізничних проїзних: умови

Єврокомісія розігрує 40 тисяч безкоштовних залізничних проїзних: умови

Дата публікації: 17 квітня 2026 10:47
Безкоштовні квитки в Європу: умови, дати та хто може отримати
Пасажирський потяг RegioJet. Фото: RegioJet

Європейська комісія організує розіграш 40 тисяч безкоштовних проїзних DiscoverEU для подорожей залізницею по Європі. Скористатися ними можна протягом 30 днів у період з липня 2026 до вересня 2027 року. Подати заявку дозволено лише окремій віковій категорії молоді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Хто може подати заявку

Прийом анкет триває до 25 квітня 2026 року для тих, хто народився в період з 1 липня 2007 року до 30 червня 2008 року і має громадянство ЄС або країн-учасниць Erasmus+. 

Подати заявку можна на сайті проекту DiscoverEU, заповнивши анкету з особистими даними та відповівши на п'ять питань про Євросоюз.

Після відбору переможцям обіцяють ще й дисконтну картку. Вона діє як знижка на житло, окремі події, культурні заходи, інколи навіть спортівні заходи. 

Що відомо про програму

Проєкт працює з 2018 року і за цей час зібрав значну аудиторію. Понад 1,9 мільйона заявок подали учасники, а видано було більш як 431 тисячу проїзних.

Дослідження показують, що 72% учасників вперше подорожували потягами саме завдяки програмі. 

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Румунії буде побудовано майже 800 км високошвидкісної залізниці зі швидкістю потягів до 250 км/год. Маршрут пролягатиме через усю країну, від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Ще Новини.LIVE писали, що у Молдові також розпочали оновлення всієї залізничної системи. У найближчий час буде збудована нова лінія європейської швидкісної колії. Мова про напрямок Унгени–Кишинів, де хочуть запустити поїзди зі швидкістю до 140 км/год.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама

