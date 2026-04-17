Безкоштовні квитки в Європу: умови, дати та хто може отримати

Єврокомісія розігрує 40 тисяч безкоштовних залізничних проїзних: умови
Європейська комісія організує розіграш 40 тисяч безкоштовних проїзних DiscoverEU для подорожей залізницею по Європі. Скористатися ними можна протягом 30 днів у період з липня 2026 до вересня 2027 року. Подати заявку дозволено лише окремій віковій категорії молоді.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.
Хто може подати заявку
Прийом анкет триває до 25 квітня 2026 року для тих, хто народився в період з 1 липня 2007 року до 30 червня 2008 року і має громадянство ЄС або країн-учасниць Erasmus+.
Подати заявку можна на сайті проекту DiscoverEU, заповнивши анкету з особистими даними та відповівши на п'ять питань про Євросоюз.
Після відбору переможцям обіцяють ще й дисконтну картку. Вона діє як знижка на житло, окремі події, культурні заходи, інколи навіть спортівні заходи.
Що відомо про програму
Проєкт працює з 2018 року і за цей час зібрав значну аудиторію. Понад 1,9 мільйона заявок подали учасники, а видано було більш як 431 тисячу проїзних.
Дослідження показують, що 72% учасників вперше подорожували потягами саме завдяки програмі.
Що ще варто знати українцям
