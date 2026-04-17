Бесплатные билеты в Европу: условия, даты и кто может получить

Пассажирский поезд RegioJet. Фото: RegioJet

Европейская комиссия организует розыгрыш 40 тысяч бесплатных проездных DiscoverEU для путешествий по железной дороге по Европе. Воспользоваться ими можно в течение 30 дней в период с июля 2026 по сентябрь 2027 года. Подать заявку может только отдельная категория молодежи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ЦТС.

Кто может подать заявку

Прием анкет продолжается до 25 апреля 2026 года для тех, кто родился в период с 1 июля 2007 года до 30 июня 2008 года и имеет гражданство ЕС или стран-участниц Erasmus+.

Подать заявку можно на сайте проекта DiscoverEU, заполнив анкету с личными данными и ответив на пять вопросов о Евросоюзе.

После отбора победителям обещают еще и дисконтную карточку. Она действует как скидка на жилье, отдельные события, культурные мероприятия, иногда даже на спортивные мероприятия.

Что известно о программе

Проект работает с 2018 года и за это время собрал значительную аудиторию. Более 1,9 миллиона заявок подали участники, а выдано было более 431 тысячи проездных.

Исследования показывают, что 72% участников впервые путешествовали поездами именно благодаря программе.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Румынии будет построено почти 800 км высокоскоростной железной дороги со скоростью поездов до 250 км/ч. Маршрут будет пролегать через всю страну, от Черного моря до границы с Венгрией.

Еще Новини.LIVE писали, что в Молдове также начали обновление всей железнодорожной системы. В ближайшее время будет построена новая линия европейской скоростной колеи. Речь о направлении Унгены-Кишинев, где хотят запустить поезда со скоростью до 140 км/ч.