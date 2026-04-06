Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт В яку європейську країну українці не зможуть в'їхати без візи у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 12:37
Виїзд за кордон у 2026 році: куди українців не пустять без візи
Пасажири проходять контроль в аеропорту. Фото: Новини.LIVE, Еліна Ляхова

Для українців у квітні 2026 року діє безвізовий режим з країнами Євросоюзу і Шенгенської зони. Правила дозволяють перебувати на території європейських країн не більше 90 днів протягом 180 днів. Проте з цих правил є певні виключення.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний єдиний портал уряду Великої Британії.

В яку європейську країну українцям потрібно оформлювати візу

Британія ніколи не входила до Шенгенської зони, крім того країна вийшла з Європейського Союзу у 2020 році, тому для її відвідування українцям необхідно оформити візу. 

Її можна оформити онлайн, проте для здачі біометрії вам буде необхідно відвідати візовий центр. Дітям віком до 5 років не потрібно здавати відбитки пальців, але їх все одно потрібно записати на прийом у візовому центрі, щоб їх сфотографували.

Раніше іноземці відвідували Британію за письмовими дозволами на в’їзд, проте наразі  потрібно отримати електронний дозвіл на в’їзд від Британського міністерства внутрішніх справ.

Читайте також:

Вона видається на щонайменше 6 місяців та дає можливість відвідати Уельс, Шотландію, Англію та Північну Ірландію. Візи видаються залежно від мети приїзду: туристична, гостьова, ділова та інші.

Українцям без візи можуть не лише відмовити у в’їзді до Великої Британії та видворити з країни, а й заборони на кілька років в’їзд до країни.

Раніше Новини.LIVE розповідали про митні обмеження на німецькому кордоні. На територію країни заборонено ввозити деякі продукти харчування, зокрема м'ясо, сало і молоко. Плюс є ліміти на транспортування тютюнових та спиртних виробів.

Також Новини.LIVE писали, що окрім документів перевіряють польські прикордонники. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду. Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатись в Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.

подорож візи виїзд за кордон
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації