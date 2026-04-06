Виїзд за кордон у 2026 році: куди українців не пустять без візи

В яку європейську країну українці не зможуть в'їхати без візи у 2026 році
Для українців у квітні 2026 року діє безвізовий режим з країнами Євросоюзу і Шенгенської зони. Правила дозволяють перебувати на території європейських країн не більше 90 днів протягом 180 днів. Проте з цих правил є певні виключення.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний єдиний портал уряду Великої Британії.
В яку європейську країну українцям потрібно оформлювати візу
Британія ніколи не входила до Шенгенської зони, крім того країна вийшла з Європейського Союзу у 2020 році, тому для її відвідування українцям необхідно оформити візу.
Її можна оформити онлайн, проте для здачі біометрії вам буде необхідно відвідати візовий центр. Дітям віком до 5 років не потрібно здавати відбитки пальців, але їх все одно потрібно записати на прийом у візовому центрі, щоб їх сфотографували.
Раніше іноземці відвідували Британію за письмовими дозволами на в’їзд, проте наразі потрібно отримати електронний дозвіл на в’їзд від Британського міністерства внутрішніх справ.
Вона видається на щонайменше 6 місяців та дає можливість відвідати Уельс, Шотландію, Англію та Північну Ірландію. Візи видаються залежно від мети приїзду: туристична, гостьова, ділова та інші.
Українцям без візи можуть не лише відмовити у в’їзді до Великої Британії та видворити з країни, а й заборони на кілька років в’їзд до країни.
