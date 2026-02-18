Кабмин срочно начнет ремонтировать разбитые автодороги после зимы — что известно

Фото: Новини.LIVE, Facebook/Юлия Свириденко. Колаж: Новини.LIVE

Украинские дороги из-за сложных погодных условий этой зимой находятся в ужасным состоянии. Однако уже в ближайшее время оперативно начнется ремонт автомобильных дорог общего пользования — такое поручение премьер-министр Юлия Свириденко дала правительству

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Кабмина.

Реклама

Читайте также:

Что будут ремонтировать первым

В первую очередь речь идет о стратегических маршрутах, которые обеспечивают логистику для обороны, жизнеобеспечение общин и работу критической инфраструктуры.

"Работы должны начаться сразу после улучшения погодных условий", — заявила глава правительства Юлия Свириденко.

По ее информации, средства на ремонт автодорог запланированы в государственном бюджете на 2026 год.

Кто будет контролировать ремонт дорог

Премьер-министр поручила контролировать этот процесс вице-премьер-министру по восстановлению Украины, министру развития громад и территорий Алексею Кулебе.

А также — Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры.

Юлия Свириденко сообщила, что правительство рассмотрит потребность в дополнительных средствах, если существующего финансирования не хватит.

Что случилось с дорогами в Украине

Напомним, что этой зимой резко ухудшилось и стало опасным для водителей состояние трассы Киев-Одесса — одной из главных транспортных и логистических артерий страны.

Из-за ям и разрушенного асфальта люди массово жалуются на поврежденные авто, а движение местами фактически останавливается.

В сети появляется все больше видео с трассы. На кадрах видно, как водители вынуждены резко маневрировать, чтобы объехать глубокие ямы, иногда выезжая на встречную полосу.

На отдельных участках автомобили едут почти ползком — скорость падает до 10 км/ч.

Как отмечают водители, опасные места обозначены предупредительными знаками практически по всей трассе. Их устанавливают почти каждые 20 метров, что лишь подчеркивает масштаб проблемы — дорога фактически вся в аварийном состоянии.

Аналогичная ситуация наблюдается и на других трассах страны, а также в Киеве. Украинские водители массово сообщают о повреждениях авто, и это не только пробитые колеса — часто страдает подвеска, днище и все остальное.

Напомним, во Львове готовят проект большой перестройки западной объездной дороги М-10 Львов — Краковец. На перекрестке с трассой М-11 появится трехуровневая развязка. Кольцо, к которому водители уже привыкли, обещают сохранить.

Еще две двухуровневые развязки построят возле железнодорожного путепровода и моста через реку, а вдоль трассы установят шумозащитные экраны. После завершения работ разрешенная скорость возрастет до 110 км/ч.

Также мы писали, что в Мумбаи для богачей построили специальную трассу, благодаря которой маршрут с севера на юг мегаполиса теперь занимает около 10 минут вместо 40-45. Часть дороги идет по эстакадам над морем, часть - по подводному тоннелю.