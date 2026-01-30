Нова автомагістраль у Мумбаї оголила прірву між багатими і бідними

Будівництво нової автодороги в Мумбаї. Фото: Guardian

У Мумбаї з’явилася нова прибережна автомагістраль, завдяки якій маршрут із півночі на південь міста тепер займає близько 10 хвилин замість 40–45. Частина дороги йде естакадами над морем, частина — підводним тунелем.

Але більшость мешканців кількамільйонного індійського мегаполіса вкрай негативно сприйняли це будівництво й навіть виходили на багатомісячні акції протесту, пише The Gardian.

Швидко для багатих, повільно для бідних

Мумбаї й без того живе на контрастах, так як поруч із сучасними хмарочосами та мільярдерами — десятки километрів трущоб, де мешкає шість мільйонів людей. Тепер до цього пейзажу додалася ще й траса, яку критики назвали "дорогою для багатих". Цей сучасний автобан пролягає якраз скрізь трущоби.



Річ у тому, що автомобілями в Мумбаї користується меншість. Близько двох третин мешканців щодня їздять переповненими автобусами й приміськими електричками. Потяги настільки забиті, що люди тримаються за двері ззовні чи їдуть на даху. За різними оцінками, щотижня на залізниці гине до десяти пасажирів.

На цьому тлі багатомільярдна інвестиція в трасу для приватних авто виглядає дивно. Активісти й урбаністи наголошують, що ці гроші могли піти на метро, автобуси, ремонт доріг і безпечніший громадський транспорт — тобто на те, чим реально користується більшість.

Ціна траси для природи і узбережжя

Будівництво траси знищило частину мангрових заростей, які є природним захистом від повеней. Також, попри протести, влада дозволила вирубку десятків тисяч дерев. Рибальські громади теж відчули наслідки, бо традиційні місця лову зникли, улов упав, витрати зросли.

Крім того, місто фактично відрізали від моря. Восьмисмугова дорога стала бар’єром між житловими районами й узбережжям. Переходи є, але їх дуже мало й вони незручні. Тому прогулянки до океану для багатьох мешканців стали набагато складнішими.

