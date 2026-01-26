Відео
Головна Транспорт У польських пунктах пропуску збій — що відбувається на кордоні

У польських пунктах пропуску збій — що відбувається на кордоні

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 11:31
На кордоні з Польщею стався масштабний технічний збій — що відбувається з транспортом
Люди на пункті пропуску. Фото: пресслужба ДПСУ

У понеділок 26 січня на польсько-українському кордоні стався технічний збій у роботі бази даних прикордонної служби Республіки Польща. Можливо, рух транспорту ускладниться.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Які пункти пропуску охопив збій

За інформацією відомства, збій охопив усі польські пункти пропуску, що межують із Львівською та Волинською областями.

Наразі польські спеціалісти працюють над усуненням технічних неполадок.

Яка ситуація на кордоні зараз

У ДПСУ зазначають, що станом на цей момент ускладнення руху немає. 

"Накопичення транспортних засобів на в’їзд та виїзд не зафіксовано. Водночас громадян просять врахувати ситуацію під час планування поїздок через кордон з Польщею", — повідомили у відомстві.

Про відновлення повноцінної роботи пунктів пропуску буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що польськи фермери провели черговий страйк на кордоні з Україною 23 січня, протестуючи проти умов імпорту української агропродукції до Польщі.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
