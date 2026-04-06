Потяг УЗ Київ — Варна: Кулеба назвав терміни запуску

Потяг на пероні чекає пасажирів. Фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

Уряд активно працює над відкриттям міжнародного залізничного маршруту Київ — Варна (Болгарія). Стало відомо, коли планують запустити перший потяг. Маршрут буде курсувати через кілька міст Румунії та України.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Новий потяг до Болгарії

Кулеба повідомив, що після перемовин з міжнародними партнерами є попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху. Їх будуватимуть з урахуванням максимальної зручності для українських пасажирів.

Попередньо маршрут пролягатиме через:

Львів;

Чернівці;

Сучава (Румунія);

Бухарест (Румунія).

Новий орієнтовний маршрут потяга Київ — Варна. Фото: Telegram

За словами Кулеби рейс планується запустити вже на початку червня.

"Це рішення важливе і для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, і для людей. Зокрема, для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок", — підкреслив він.

Кулеба додав, що було пропрацьовано конфігурацію маршруту, яка дозволяє уникнути простоїв рухомого складу та зберегти доступні ціни на квитки для пасажирів.

Попередньо, дорога триватиме близько 30 годин. По часу ця мандрівка потягом займатиме як автобусом, проте буде значно комфортнішою для пасажирів.

Для впровадження доступних цін на квитки на цей міжнародний напрямок румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення).

Наразі перемовини сторін тривають, наступним кроком стане фіналізація тарифного рішення та запуск тестового рейсу.

