Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
З України запустять прямий поїзд до ще однієї країни: Кулеба назвав терміни

З України запустять прямий поїзд до ще однієї країни: Кулеба назвав терміни

Ua ru
Дата публікації: 6 квітня 2026 14:10
Потяг УЗ Київ — Варна: Кулеба назвав терміни запуску
Потяг на пероні чекає пасажирів. Фото: Facebook/Ukrzaliznytsia

Уряд активно працює над відкриттям міжнародного залізничного маршруту Київ — Варна (Болгарія). Стало відомо, коли планують запустити перший потяг. Маршрут буде курсувати через кілька міст Румунії та України.

Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, передає Новини.LIVE.

Новий потяг до Болгарії

Кулеба повідомив, що після перемовин з міжнародними партнерами є попередні домовленості щодо маршруту та графіка руху. Їх будуватимуть з урахуванням максимальної зручності для українських пасажирів.

Попередньо маршрут пролягатиме через:

  • Львів;
  • Чернівці;
  • Сучава (Румунія);
  • Бухарест (Румунія).
- фото 1
Новий орієнтовний маршрут потяга Київ — Варна. Фото: Telegram

За словами Кулеби рейс планується запустити вже на початку червня.

"Це рішення важливе і для розвитку транспортного сполучення з країнами ЄС, і для людей. Зокрема, для дитячих груп, які влітку традиційно їдуть на відпочинок", — підкреслив він.

Кулеба додав, що було пропрацьовано конфігурацію маршруту, яка дозволяє уникнути простоїв рухомого складу та зберегти доступні ціни на квитки для пасажирів.

Попередньо, дорога триватиме близько 30 годин. По часу ця мандрівка потягом займатиме як автобусом, проте буде значно комфортнішою для пасажирів.

Для впровадження доступних цін на квитки на цей міжнародний напрямок румунська та болгарська сторони попередньо погодили можливість включення маршруту до механізму PSO (державного замовлення).

Наразі перемовини сторін тривають, наступним кроком стане фіналізація тарифного рішення та запуск тестового рейсу.

Раніше Новини.LIVE розповіли, що Укрзалізниця прибирає з потягів Інтерсіті+ алкоголь. Крім того, перевізник планує проводити рейди та таємні перевірки по пасажирським поїздам. Стан алкогольного сп'яніння особливо небезпечний в розпал війни, коли російські дрони щодня атакують залізницю.

Ще Новини.LIVE писали, як Укрзалізниця контролює, щоб після евакуації серед поля на свої місця повернулись всі пасажири. Поїзна бригада перераховує усіх пасажирів згідно документу про заселеність поїзда та передає начальнику поїзда. Той у свою чергу дає команду машиністу відправлятись далі, якщо немає обмежень з боку поїзного диспетчера.

Дмитро Кулеба Укрзалізниця поїзди
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації