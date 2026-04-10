Тривога в дорозі: що брати в поїзд УЗ на випадок евакуації

У поїздах Укрзалізниці під час загрози повітряної тривоги пасажирів можуть терміново виводити просто в поле, і часу на збори немає. Українка, яка пережила таку евакуацію двічі, склала перелік речей, без яких важко перечекати ці важкі години. В УЗ підтвердили, що ці поради варто сприймати всерйоз і виконувати інструкції провідників.

Що брати з собою у потяг

Одна з пасажирок описала свій досвід евакуації під час повітряних тривог у дорозі та склала список необхідних речей.

Насамперед — рюкзак замість валізи, бо тягнути багаж з поїзда не буде часу. Також ліхтарик, дощовик, зручне взуття для бруду і трави і теплий одяг, навіть якщо вдень було тепло, плюс — вода, перекус, базові речі гігієни та ліки.

Окремо вона наголосила на необхідності мати при собі документи та гроші, а також порадила брати турнікет і вміти ним користуватися, павербанк, за можливості термос і навіть ковдру, яку дозволяють винести з вагона.

"Коли кажуть виходити з потягу швидко, це означає максимально швидко, наскільки ви можете! В соцмережах багато пишуть хейту на Укрзалізницю, але повірте мені, це до першого шахеда, який ви бачите над вашим вагоном. І будьте готові, якщо треба, швидко впасти долілиць і прикрити голову", — додала пасажирка.

Коментар Укрзалізниці

В УЗ підтримали допис пасажирки. Представники компанії підкреслили, що головне — слухати команди працівників і не поспішати повертатися у вагон після відбою загрози. Саме це, за їх словами, реально рятує життя.

Також у компанії схвалили перелік пасажирки: набір речей, який вона описала, варто мати кожному, хто зараз подорожує.

Що ще треба пам'ятати пасажирам, подорожуючим з УЗ

Нагадаємо, що на тлі регулярних атак дронів і ракет по залізничній інфраструктурі поїзди під час тривог зупиняють у будь-якій точці маршруту, а це означає кілька годин очікування просто неба, часто вночі. Пасажирів виводять на безпечну відстань, щоб уникнути масових жертв у разі влучання, тому Укрзалізниця презентувала оновленні Правила безпеки та евакуації.

