Тревога в пути: что брать в поезд УЗ на случай эвакуации

Пассажирский поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

В поездах Укрзализныци во время угрозы воздушной тревоги пассажиров могут срочно выводить прямо в поле, и времени на сборы нет. Украинка, пережившая такую эвакуацию дважды, составила перечень вещей, без которых трудно переждать эти тяжелые часы. В УЗ подтвердили, что эти советы стоит воспринимать всерьез и выполнять инструкции проводников.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Анны Аеровой в Facebook.

Что брать с собой в поезд

Одна из пассажирок описала свой опыт эвакуации во время воздушных тревог в дороге и составила список необходимых вещей.

Прежде всего — рюкзак вместо чемодана, потому что тащить багаж из поезда не будет времени. Еще фонарик, дождевик, удобная обувь для грязи и травы, теплая одежда, даже если днем было тепло, плюс — вода, перекус, базовые вещи гигиены и лекарства.

Отдельно она отметила необходимость иметь при себе документы и деньги, а также посоветовала брать турникет и уметь им пользоваться, павербанк, по возможности термос и даже одеяло, которое позволяют вынести из вагона.

"Когда говорят выходить из поезда быстро, это означает максимально быстро, насколько вы можете! В соцсетях много пишут хейта на Укрзализныцю, но поверьте мне, это до первого шахеда, который вы видите над вашим вагоном. И будьте готовы, если надо, быстро упасть вниз и прикрыть голову", — добавила пассажирка.

Комментарий Укрзализныци

В УЗ поддержали сообщение пассажирки. Представители компании подчеркнули, что главное — слушать команды проводников и не спешить возвращаться в вагон после отбоя угрозы. Именно это, по их словам, реально спасает жизни.

Также в компании одобрили перечень пассажирки: набор вещей, который она описала, стоит иметь каждому, кто сейчас путешествует.

Что еще надо помнить пассажирам, путешествующим с УЗ

Напомним, что на фоне регулярных атак дронов и ракет по железнодорожной инфраструктуре поезда во время тревог останавливают в любой точке маршрута, а это означает несколько часов ожидания под открытым небом, часто ночью. Пассажиров выводят на безопасное расстояние, чтобы избежать массовых жертв в случае попадания, поэтому Укрзализныця представила обновленные Правила безопасности и эвакуации.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за постоянных атак России на железную дорогу, УЗ сократила сроки открытия продаж билетов на определенные рейсы. В частности, теперь билеты на некоторые поезда доступны только за 5 дней до отправления, а не за 20 суток, как раньше.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что Укрзализныця запустила онлайн-билеты на пригородные поезда через мобильное приложение еще в 7 областях. УЗ добавила в список Львовскую, Волынскую, Тернопольскую, Ровенскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую и Черновицкую области.