Головна Транспорт Екстрені зміни маршрутів УЗ — як дістатися до півдня та сходу країни

Екстрені зміни маршрутів УЗ — як дістатися до півдня та сходу країни

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 10:56
Укрзалізниця скасувала маршрути поїздів — як дістатися до Дніпра, Запоріжжя та Харкова
Потяг УЗ. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів у кількох регіонах. Через постійні обстріли на деяких маршрутах внесено зміни.

На частині маршрутів замість потягів курсують автобуси, повідомляє УЗ

До Харківщини тільки в об’їзд

На ділянці Лозова – Барвінкове – Краматорськ зараз дуже небезпечно, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом. 

До Запоріжжя теж тільки автобусами

На 2 лютого основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — автобусні трансфери. 

Пасажирам, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, радять чітко дотримуватись інструкцій поїзних бригад і вокзальних працівників у Дніпрі. Тим, хто виїжджає із Запоріжжя чи Синельникового, варто постійно перевіряти повідомлення в застосунку УЗ.

Якщо безпекова ситуація дозволить, залізниця обіцяє точково відновлювати рух поїздів.

На Сумщині рух залізницею збережено

Попри обстріли Конотопа, поїзди в області продовжують курсувати. Ситуація перебуває під посиленим контролем. У разі прямої загрози з боку БПЛА можливі зупинки поїздів поблизу укриттів за стандартними протоколами безпеки.

Укрзалізниця попереджає пасажирів  

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
