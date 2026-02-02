Укрзализныця отменила маршруты поездов — как добраться до Днепра, Запорожья и Харькова

Поезд УЗ. Фото: Укрзализныця

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов в нескольких регионах. Из-за постоянных обстрелов на некоторых маршрутах внесены изменения.

На части маршрутов вместо поездов курсируют автобусы, сообщает УЗ.

На Харьковщину только в объезд

На участке Лозовая — Барвенково — Краматорск сейчас очень опасно, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

В Запорожье тоже только автобусами

На 2 февраля основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ — автобусные трансферы.

Пассажирам, которые направляются в Синельниково или Запорожье, советуют четко следовать инструкциям поездных бригад и вокзальных работников в Днепре. Тем, кто выезжает из Запорожья или Синельниково, стоит постоянно проверять сообщения в приложении УЗ.

Если ситуация с безопасностью позволит, железная дорога обещает точечно восстанавливать движение поездов.

На Сумщине движение по железной дороге сохранено

Несмотря на обстрелы Конотопа, поезда в области продолжают курсировать. Ситуация находится под усиленным контролем.

В случае прямой угрозы со стороны БПЛА возможны остановки поездов вблизи укрытий по стандартным протоколам безопасности.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-оповещения в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

