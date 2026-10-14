Новий графік PKP Intercity: які рейси додано та що змінилось для пасажирів

Потяг PKP Intercity. Фото: PKP Intercity/Facebook

Національний перевізник Польщі PKP Intercity оголосив новий розклад руху потягів на 2027 рік. Компанія анонсувала більше сполучень, регулярний графік руху, швидші перевезення та нові маршрути, які полегшать подорожі між найбільшими містами країни. Новий графік почне діяти вже з грудня 2026 року.

Про це повідомляє RMF24, передає Новини.LIVE.

Реклама

Новий графік PKP Intercity на 2027 рік

Зазначається, що у новому розкладі руху на сезон 2026/2027 перевізник запланував 600 рейсів, що на 69 більше, ніж у попередньому сезоні. Зокрема, у літній період ця кількість зросте до 622 рейсів на день.

Найважливішою новиною є запровадження регулярних годин відправлення на основних маршрутах, що значно полегшить планування подорожей та підвищить доступність залізничного сполучення для мешканців усієї країни.

З грудня 2026 року потяги курсуватимуть циклічно — кожні 30 хвилин, годину, дві або чотири години, залежно від інтенсивності руху на конкретному маршруті.

Читайте також:

Завдяки цьому пасажирам більше не доведеться перевіряти розклад окремих рейсів — достатньо запам’ятати частоту курсування.

На маршруті Варшава — Щецин потяги відправлятимуться кожні 2 години, по черзі — експреси та економічні потяги. Між Варшавою та Познанню експреси курсуватимуть щогодини, а економічні потяги — кожні 2 години.

З червня 2027 року Ломжа отримає пряме сполучення з Варшавою через Остроленку — заплановано 6 пар поїздів на день, а нові поїзди отримають назви, пов’язані з історією та регіоном.

Раніше Новини.LIVE розповідали про найгарніші залізничні маршрути Німеччини. Маршрути пролягають через неймовірні гори, озера та замки. Поїздка займає в середньому 2-3 години.

Також Новини.LIVE писали, що фінська державна залізниця VR запустила новий залізничний маршрут в Європі. Він поки є найдовшим у світі. З Гельсінкі, столиці Фінляндії, можна дістатися до Стокгольма, столиці Швеції, за 24 години. Ціни на квитки стартують від 5,40 євро.