Новая автомагистраль в Мумбаи обнажила пропасть между богатыми и бедными

Строительство новой автодороги в Мумбаи. Фото: Guardian

В Мумбаи появилась новая прибрежная автомагистраль, благодаря которой маршрут с севера на юг города теперь занимает около 10 минут вместо 40-45. Часть дороги идет по эстакадам над морем, часть — по подводному тоннелю.

Но большинство жителей многомиллионного индийского мегаполиса крайне негативно восприняли это строительство и даже выходили на многомесячные акции протеста, пишет The Gardian.

Быстро для богатых, медленно для бедных

Мумбаи и без того живет на контрастах, так как рядом с современными небоскребами и миллиардерами — десятки километров трущоб, где проживает шесть миллионов человек. Теперь к этому пейзажу добавилась еще и трасса, которую критики назвали "дорогой для богатых". Этот современный автобан пролегает как раз сквозь трущобы.



Дело в том, что автомобилями в Мумбаи пользуется меньшинство. Около двух третей жителей ежедневно ездят на переполненных автобусах и пригородных электричках. Поезда настолько забиты, что люди держатся за двери снаружи или едут на крыше. По разным оценкам, еженедельно на железной дороге погибает до десяти пассажиров.

На этом фоне многомиллиардная инвестиция в трассу для частных авто выглядит странно. Активисты и урбанисты подчеркивают, что эти деньги могли пойти на метро, автобусы, ремонт дорог и более безопасный общественный транспорт — то есть, на то, чем реально пользуется большинство.

Цена трассы для природы и побережья

Строительство трассы уничтожило часть мангровых зарослей, которые являются естественной защитой от наводнений. Также, несмотря на протесты, власти разрешили вырубку десятков тысяч деревьев. Рыбацкие общины тоже почувствовали последствия, потому что традиционные места ловли исчезли, улов упал, расходы выросли.

Кроме того, город фактически отрезали от моря. Восьмиполосная дорога стала барьером между жилыми районами и побережьем. Переходы есть, но их очень мало и они неудобны. Поэтому прогулки к океану для многих жителей стали намного сложнее.

