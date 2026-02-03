Укрзалізниця змінила маршрути поїздів — як дістатися до півдня країни

Потяг на вокзалі. Фото: Новини.LIVE

Укрзалізниця оприлюднила актуальний статус руху поїздів у кількох регіонах. Через постійні обстріли на деяких маршрутах внесено зміни.

На частині маршрутів замість потягів курсують автобуси, повідомляє Укрзалізниця.

Реклама

Читайте також:

До Харківщини тільки в об’їзд

На ділянці Лозова – Барвінкове – Краматорськ зараз дуже небезпечно, тому поїзди тут не курсують.

Пасажирам запропонували пересадку на автобуси з об’їзним маршрутом.

Як дістатися до Дніпра та Запоріжжя

На 3 лютого основна схема сполучення між Дніпром і Запоріжжям замість потягів УЗ — знов автобусні трансфери.

Пасажирам, які прямують до Синельникового або Запоріжжя, радять чітко дотримуватись інструкцій поїзних бригад і вокзальних працівників у Дніпрі. Тим, хто виїжджає із Запоріжжя чи Синельникового, варто постійно перевіряти повідомлення в застосунку УЗ.

"За умови, що безпекова ситуація дозволить, можемо точково пропускати поїзди (як це було в неділю). Але пріоритет незмінний — безпека пасажирів і залізничників", — повідомили в УЗ.

На Сумщині рух залізницею збережено

Попри обстріли Конотопа, поїзди в області продовжують курсувати. Ситуація перебуває під посиленим контролем. У разі прямої загрози з боку БПЛА можливі зупинки поїздів поблизу укриттів за стандартними протоколами безпеки.

Укрзалізниця попереджає пасажирів

УЗ закликає уважно стежити за оновленнями та обов’язково увімкнути push-сповіщення в офіційному застосунку.

Саме там найшвидше з’являється інформація про зміни руху, пересадки й рішення, ухвалені в режимі реального часу.

Раніше ми писали, як легко можна викупити квитки на потрібний потяг Укрзалізниці.

Також дізнайтеся, чи мають право пасажири з верхніх полиць сидіти на нижніх.