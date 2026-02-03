Видео
Главная Транспорт Из-за опасности для пассажиров УЗ изменила маршруты — актуальный график

Дата публикации 3 февраля 2026 09:59
Укрзализныця изменила маршруты поездов — как добраться до юга страны
Поезд на вокзале. Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця обнародовала актуальный статус движения поездов в нескольких регионах. Из-за постоянных обстрелов на некоторых маршрутах внесены изменения.

На части маршрутов вместо поездов курсируют автобусы, сообщает Укрзализныця.

Читайте также:

В Харьковскую область только в объезд
На участке Лозовая — Барвенково — Краматорск сейчас очень опасно, поэтому поезда здесь не курсируют.

Пассажирам предложили пересадку на автобусы с объездным маршрутом.

Как добраться до Днепра и Запорожья

На 3 февраля основная схема сообщения между Днепром и Запорожьем вместо поездов УЗ - снова автобусные трансферы.

Пассажирам, которые направляются в Синельниково или Запорожье, советуют четко следовать инструкциям поездных бригад и вокзальных работников в Днепре. Тем, кто выезжает из Запорожья или Синельниково, стоит постоянно проверять сообщения в приложении УЗ.

"При условии, что ситуация с безопасностью позволит, можем точечно пропускать поезда (как это было в воскресенье). Но приоритет неизменен — безопасность пассажиров и железнодорожников", — сообщили в УЗ.

На Сумщине движение по железной дороге сохранено

Несмотря на обстрелы Конотопа, поезда в области продолжают курсировать. Ситуация находится под усиленным контролем. В случае прямой угрозы со стороны БПЛА возможны остановки поездов вблизи укрытий по стандартным протоколам безопасности.

Укрзализныця предупреждает пассажиров

УЗ призывает внимательно следить за обновлениями и обязательно включить push-оповещения в официальном приложении.

Именно там быстрее всего появляется информация об изменениях движения, пересадках и решениях, принятых в режиме реального времени.

Ранее мы писали, как легко можно выкупить билеты на нужный поезд Укрзализныци.

Также узнайте, имеют ли право пассажиры с верхних полок сидеть на нижних.

Укрзализныця Запорожье поезда железнодорожники пассажиры
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
