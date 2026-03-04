BYD продала більше електромобілів, ніж Tesla, і стала світовим лідером

Китайські електромобілі випередили Tesla. Фото: Tesla, BYD. Колаж: Новини.LIVE

Китайська компанія BYD продала більше електромобілів, ніж Tesla, у 22 країнах у період від 2020 до 2025 року. Водночас на внутрішньому ринку Китаю попит на продукцію компанії зменшився.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Nikkei Asia.

Китайські авто випередили Tesla

За даними S&P Global Mobility, BYD перевищила Tesla за продажами у Великій Британії, Іспанії, Італії, Сінгапурі та Гонконзі.

У 2025 році BYD стала найбільшим виробником електромобілів у світі, вперше випередивши Tesla.

Поставки електромобілів Tesla за рік знизилися на 8,6% — з 1,79 мільйона у 2024 році до 1,64 мільйона у 2025. Продажі BYD зросли на 28 % і сягнули 2,26 мільйона електромобілів.

Видання зазначає, що китайська компанія утримує ціни на конкурентному рівні завдяки власному виробництву акумуляторів і ключових компонентів.

У Північній Америці BYD зіткнулася з перешкодами через тарифну політику США і тиск від адміністрації президента Дональда Трампа. У 2025 році компанія відмовилася від планів будівництва заводу в Мексиці.

Експансія BYD у світі

Попри ці труднощі, BYD продовжує розширюватися на світових ринках, оскільки в Китаї продажі електромобілів сповільнилися. У 2025 році BYD продала вдома близько 3,5 мільйона автомобілів — на 10 % менше, ніж у попередньому році.

Китайський автовиробник поступово переходить від експорту до локального виробництва за кордоном. У 2026 році компанія планує відкрити завод в Угорщині.

