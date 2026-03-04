Видео
Китайская компания BYD обогнала Tesla по продажам в 22 странах

Китайская компания BYD обогнала Tesla по продажам в 22 странах

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 20:39
BYD продала больше электромобилей, чем Tesla, и стала мировым лидером
Китайские электромобили опередили Tesla. Фото: Tesla, BYD. Коллаж: Новини.LIVE

Китайская компания BYD продала больше электромобилей, чем Tesla, в 22 странах в период с 2020 по 2025 год. В то же время на внутреннем рынке Китая спрос на продукцию компании уменьшился.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Nikkei Asia.

Читайте также:

Китайские авто опередили Tesla

По данным S&P Global Mobility, BYD превысила Tesla по продажам в Великобритании, Испании, Италии, Сингапуре и Гонконге.

В 2025 году BYD стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, впервые опередив Tesla.

Поставки электромобилей Tesla за год снизились на 8,6% — с 1,79 миллиона в 2024 году до 1,64 миллиона в 2025. Продажи BYD выросли на 28 % и достигли 2,26 миллиона электромобилей.

Издание отмечает, что китайская компания удерживает цены на конкурентном уровне благодаря собственному производству аккумуляторов и ключевых компонентов.

В Северной Америке BYD столкнулась с препятствиями из-за тарифной политики США и давления от администрации президента Дональда Трампа. В 2025 году компания отказалась от планов строительства завода в Мексике.

Экспансия BYD в мире

Несмотря на эти трудности, BYD продолжает расширяться на мировых рынках, поскольку в Китае продажи электромобилей замедлились. В 2025 году BYD продала дома около 3,5 миллиона автомобилей — на 10 % меньше, чем в предыдущем году.

Китайский автопроизводитель постепенно переходит от экспорта к локальному производству за рубежом. В 2026 году компания планирует открыть завод в Венгрии.

Ранее мы писали, что украинских водителей ждет волна перехода на электромобили.

Каждый месяц боевых действий в странах Ближнего Востока, где добывают нефть, автоматически уменьшает объемы добычи и повышает цены на топливо. В то же время рост стоимости бензина вызовет увеличение потребности в электромобилях.

Также мы писали, что из-за ажиотажа на заправках и дефицита ресурса украинские водители массово пытаются купить топливо через мобильные приложения, однако онлайн-продажи временно стали недоступными.

Китай Tesla электрокары продажа авто електромобиль
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
