BYD продала больше электромобилей, чем Tesla, и стала мировым лидером

Китайская компания BYD обогнала Tesla по продажам в 22 странах
Китайская компания BYD продала больше электромобилей, чем Tesla, в 22 странах в период с 2020 по 2025 год. В то же время на внутреннем рынке Китая спрос на продукцию компании уменьшился.
Китайские авто опередили Tesla
По данным S&P Global Mobility, BYD превысила Tesla по продажам в Великобритании, Испании, Италии, Сингапуре и Гонконге.
В 2025 году BYD стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, впервые опередив Tesla.
Поставки электромобилей Tesla за год снизились на 8,6% — с 1,79 миллиона в 2024 году до 1,64 миллиона в 2025. Продажи BYD выросли на 28 % и достигли 2,26 миллиона электромобилей.
Издание отмечает, что китайская компания удерживает цены на конкурентном уровне благодаря собственному производству аккумуляторов и ключевых компонентов.
В Северной Америке BYD столкнулась с препятствиями из-за тарифной политики США и давления от администрации президента Дональда Трампа. В 2025 году компания отказалась от планов строительства завода в Мексике.
Экспансия BYD в мире
Несмотря на эти трудности, BYD продолжает расширяться на мировых рынках, поскольку в Китае продажи электромобилей замедлились. В 2025 году BYD продала дома около 3,5 миллиона автомобилей — на 10 % меньше, чем в предыдущем году.
Китайский автопроизводитель постепенно переходит от экспорта к локальному производству за рубежом. В 2026 году компания планирует открыть завод в Венгрии.
