Какие авиакомпании и аэропорты стали лучшими в 2026 году

Аналитическая компания Cirium опубликовала ежегодный отчет лучших авиакомпаний мира. Одним из главных факторов была пунктуальность авиаперевозчиков.

В документе представлена оценка деятельности авиакомпаний и аэропортов в пределах всей планеты, информирует Новини.LIVE со ссылкой на Cirium.

Награды для авиакомпаний и аэропортов

Среди воздушных гаваней платиновую награду получил международный аэропорт Стамбула.

Также платиновую награду Cirium присудила Qatar Airways — как перевозчику с лучшими суммарными показателями года.

Аналитики также отметили британскую Virgin Atlantic, пунктуальность которой за год выросла почти на 10%.

Как меряли авиакомпании

Аналитики считали авиакомпанию успешной, если у нее не было инцидентов в небе и если ее самолеты прибывали к гейту не позднее чем через пятнадцать минут после расчетного времени.

Для аэропортов основной мерой стала доля вылетов, которые состоялись согласно расписанию.

Кто возглавил мировой список

Абсолютным лидером глобального рейтинга стала компания Aeromexico. У этой мексиканской авиакомпании более 90 % рейсов прибывали вовремя — очень редкий результат

Второе место заняла саудовская Saudia, третье — датско-норвежско-шведская компания SAS Scandinavian Airlines.

Лидеры по регионам

В регионах мира также есть свои победители:

в Северной Америке пятый год подряд первой остается Delta Air Lines;

в Европе третий год подряд лидирует Iberia Express;

в азиатско-тихоокеанском регионе лучшей стала Philippine Airlines;

в Латинской Америке в 11 раз победила Copa Airlines;

в регионе Ближнего Востока и Африки самой пунктуальной признали Safair.

Что еще нужно знать украинцам

