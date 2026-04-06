Паливна криза: чому залізницю не замінять автобуси

В Україні на тлі глобальної паливної кризи різко зростають ціни на бензин і дизель, що вже б’є по логістиці та перевезеннях. Ситуація ускладнюється постійними атаками РФ на українську залізницю. Альтернативи залізниці обмежені, адже автотранспорт дорожчий і перевозить значно менше пасажирів.

Ексміністр інфраструктури Володимир Омелян в ефірі День.LIVE попередив про подальше подорожчання і закликав уряд до термінових рішень.

Автобуси не замінять залізницю

На тлі проблем із атаками РФ на залізницю знову піднімається тема альтернатив перевезенням. Але, як зазначив Омелян, варіант із автобусами виглядає обмеженим, бо один автобус фактично здатен перевезти кількість пасажирів, співставну лише з одним вагоном потяга.

До того ж автотранспорт залежить від дизеля, який зараз найдорожчий. Це автоматично робить такі перевезення менш вигідними і для бізнесу, і для людей.

Бензин А-95 на великих АЗС уже коштує понад 73 гривні і місцями доходить майже до 80. Дизель ще дорожчий — у межах 91–95 гривень за літр. Газ поки тримається стабільніше, близько 49 гривень.

Але навіть ці показники не вважаються піковими. У Європі ціни вже вищі, і Україна рухається в тому ж напрямку.

Що пропонують змінити

На думку ексміністра, уряд має діяти гнучкіше. Одним із рішень може бути зниження акцизів на пальне.

"Якщо влада зменшить акцизи для бізнесу удвічі, то державний бюджет збереже надходження на тому самому рівні, а от кожен власник автотранспорту відчує значно менше фінансове навантаження. А це ж не просто водії вихідного дня, а військові, аграрії, вся логістика і бізнес", — зазначив Омелян.

